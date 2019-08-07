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"الصحة" توصي مرضى القلب بمراجعة الطبيب قبل الحج

دعت لأخذ كمية كافية من الأدوية وحفظها بطريقة آمنة

أوصت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام المصابين بأمراض القلب مراجعة الطبيب قبل الذهاب للحج لتقييم وضعه الصحي.

ودعت "الصحة" الحجاج المصابين إلى أخذ كمية كافية من الأدوية، وحفظها بطريقة آمنة ومناسبة، إضافة إلى حمل بطاقة طبية أو تقرير طبي يبين حالة المريض بالضبط والأدوية التي يتناولها.

وطالبت المصابين بعدم التعرض لمجهود بدني زائد وتجنب الانفعالات والعصبية الزائدة، واتباع نظام غذائي قليل الدهون والأملاح، والتقيد بالنظام الغذائي الذي وصفه له الطبيب، مبينةً أنه من المستحسن أن يؤدي المريض مناسك الحج مع مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء حتى يتمكنوا من مساعدته في حالة حدوث أي طارئ.

وشددت على المريض عند شعوره بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، على ضرورة أخذ قسط من الراحة، وفي حالة زيادة هذه الأعراض أو اشتداد الألم فعليه مراجعة أقرب مرفق صحي على الفور.

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"الصحة" توصي مرضى القلب بمراجعة الطبيب قبل الحج
سبق

أوصت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام المصابين بأمراض القلب مراجعة الطبيب قبل الذهاب للحج لتقييم وضعه الصحي.

ودعت "الصحة" الحجاج المصابين إلى أخذ كمية كافية من الأدوية، وحفظها بطريقة آمنة ومناسبة، إضافة إلى حمل بطاقة طبية أو تقرير طبي يبين حالة المريض بالضبط والأدوية التي يتناولها.

وطالبت المصابين بعدم التعرض لمجهود بدني زائد وتجنب الانفعالات والعصبية الزائدة، واتباع نظام غذائي قليل الدهون والأملاح، والتقيد بالنظام الغذائي الذي وصفه له الطبيب، مبينةً أنه من المستحسن أن يؤدي المريض مناسك الحج مع مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء حتى يتمكنوا من مساعدته في حالة حدوث أي طارئ.

وشددت على المريض عند شعوره بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، على ضرورة أخذ قسط من الراحة، وفي حالة زيادة هذه الأعراض أو اشتداد الألم فعليه مراجعة أقرب مرفق صحي على الفور.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:56 PM

"الصحة" توصي مرضى القلب بمراجعة الطبيب قبل الحج

دعت لأخذ كمية كافية من الأدوية وحفظها بطريقة آمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أوصت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام المصابين بأمراض القلب مراجعة الطبيب قبل الذهاب للحج لتقييم وضعه الصحي.

ودعت "الصحة" الحجاج المصابين إلى أخذ كمية كافية من الأدوية، وحفظها بطريقة آمنة ومناسبة، إضافة إلى حمل بطاقة طبية أو تقرير طبي يبين حالة المريض بالضبط والأدوية التي يتناولها.

وطالبت المصابين بعدم التعرض لمجهود بدني زائد وتجنب الانفعالات والعصبية الزائدة، واتباع نظام غذائي قليل الدهون والأملاح، والتقيد بالنظام الغذائي الذي وصفه له الطبيب، مبينةً أنه من المستحسن أن يؤدي المريض مناسك الحج مع مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء حتى يتمكنوا من مساعدته في حالة حدوث أي طارئ.

وشددت على المريض عند شعوره بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، على ضرورة أخذ قسط من الراحة، وفي حالة زيادة هذه الأعراض أو اشتداد الألم فعليه مراجعة أقرب مرفق صحي على الفور.

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