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"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال أسبوع.. 28862 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

الرياض تسجل العدد الأعلى بـ 9897 تلتها مكة 5939

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، 28862 مخالفة، وذلك للمدة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9897)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (5939)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3326)، ومنطقة القصيم بـ(2320)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1732)، ومنطقة الجوف بـ(1513)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(753)، ومنطقة حائل بـ(697)، ومنطقة تبوك بـ(689)، ومنطقة جازان بـ(659)، ومنطقة الباحة بـ(530)، ومنطقة عسير بـ(505)، ومنطقة نجران بـ(302).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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خلال أسبوع.. 28862 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، 28862 مخالفة، وذلك للمدة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9897)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (5939)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3326)، ومنطقة القصيم بـ(2320)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1732)، ومنطقة الجوف بـ(1513)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(753)، ومنطقة حائل بـ(697)، ومنطقة تبوك بـ(689)، ومنطقة جازان بـ(659)، ومنطقة الباحة بـ(530)، ومنطقة عسير بـ(505)، ومنطقة نجران بـ(302).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
04:25 PM

خلال أسبوع.. 28862 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

الرياض تسجل العدد الأعلى بـ 9897 تلتها مكة 5939

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، 28862 مخالفة، وذلك للمدة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9897)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (5939)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3326)، ومنطقة القصيم بـ(2320)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1732)، ومنطقة الجوف بـ(1513)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(753)، ومنطقة حائل بـ(697)، ومنطقة تبوك بـ(689)، ومنطقة جازان بـ(659)، ومنطقة الباحة بـ(530)، ومنطقة عسير بـ(505)، ومنطقة نجران بـ(302).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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