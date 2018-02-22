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الإنذار المبكر يكشف توقعاته لأمطار الرياض: هذه الحالة تتواصل للسابعة مساء

أصدر تنبهاً آخر للمنطقة الشرقية.. تشكيلات من السحب تتخللها "رعدية ممطرة"

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتيْ الرياض والشرقية لحاالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل إلى مساء اليوم.

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: في الرياض حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت 9 صباحاً، وتستمر إلى السابعة من مساء اليوم، مع ​استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتابع: وفي الشرقية (حفر الباطن والأجزاء المجاورة) حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الثامنة والنصف صباحاً، وتنتهي الرابعة والنصف عصر اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. مع فرصة تواجد تشكيلات من السحب تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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الإنذار المبكر يكشف توقعاته لأمطار الرياض: هذه الحالة تتواصل للسابعة مساء
سبق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتيْ الرياض والشرقية لحاالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل إلى مساء اليوم.

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: في الرياض حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت 9 صباحاً، وتستمر إلى السابعة من مساء اليوم، مع ​استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتابع: وفي الشرقية (حفر الباطن والأجزاء المجاورة) حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الثامنة والنصف صباحاً، وتنتهي الرابعة والنصف عصر اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. مع فرصة تواجد تشكيلات من السحب تتخللها سحب رعدية ممطرة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:19 AM

الإنذار المبكر يكشف توقعاته لأمطار الرياض: هذه الحالة تتواصل للسابعة مساء

أصدر تنبهاً آخر للمنطقة الشرقية.. تشكيلات من السحب تتخللها "رعدية ممطرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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40,817

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتيْ الرياض والشرقية لحاالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل إلى مساء اليوم.

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: في الرياض حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت 9 صباحاً، وتستمر إلى السابعة من مساء اليوم، مع ​استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتابع: وفي الشرقية (حفر الباطن والأجزاء المجاورة) حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الثامنة والنصف صباحاً، وتنتهي الرابعة والنصف عصر اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. مع فرصة تواجد تشكيلات من السحب تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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