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"أبا الخيل": جارٍ استكمال إجراءات صرف أجور موظفي شركة كبرى بمكة

في ردّه لـ"سبق" بعد شكواهم من تأخرها لأكثر من أشهر

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها وقفت، الأحد الماضي، على إحدى الشركات بمكة المكرمة، على غرار تأخر صرف رواتب موظفيها لأكثر من أشهر، وجارٍ صرف الأجور.

جاء ذلك في ردٍّ تلقته "سبق" من متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، بعد أن شكوى عدد من موظفي كبرى الشركات المعروفة بمكة المكرمة، من تأخر صرف رواتبهم وأطلقوا هاشتاق يطالبون فيه المسؤولين بضرورة إلزام الشركة بصرف رواتب الأشهر المتأخرة التي وصلت إلى ثلاثة أشهر، على حد شكواهم.

وقال "أبا الخيل": تم زيارة المنشأة يوم الأحد في مقرها الرئيسي ومقابلة مسؤوليها، وأفادوا بأنه يجري العمل على استكمال إجراءات صرف الأجور، والمخالصات النهائية لبعض العمالة مشيراً إلى أن المنشأة والجهات التابعة لها، تحت المتابعة الدورية من قبل الوزارة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبا الخيل": جارٍ استكمال إجراءات صرف أجور موظفي شركة كبرى بمكة
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها وقفت، الأحد الماضي، على إحدى الشركات بمكة المكرمة، على غرار تأخر صرف رواتب موظفيها لأكثر من أشهر، وجارٍ صرف الأجور.

جاء ذلك في ردٍّ تلقته "سبق" من متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، بعد أن شكوى عدد من موظفي كبرى الشركات المعروفة بمكة المكرمة، من تأخر صرف رواتبهم وأطلقوا هاشتاق يطالبون فيه المسؤولين بضرورة إلزام الشركة بصرف رواتب الأشهر المتأخرة التي وصلت إلى ثلاثة أشهر، على حد شكواهم.

وقال "أبا الخيل": تم زيارة المنشأة يوم الأحد في مقرها الرئيسي ومقابلة مسؤوليها، وأفادوا بأنه يجري العمل على استكمال إجراءات صرف الأجور، والمخالصات النهائية لبعض العمالة مشيراً إلى أن المنشأة والجهات التابعة لها، تحت المتابعة الدورية من قبل الوزارة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
06:25 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:47 PM

"أبا الخيل": جارٍ استكمال إجراءات صرف أجور موظفي شركة كبرى بمكة

في ردّه لـ"سبق" بعد شكواهم من تأخرها لأكثر من أشهر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,276

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها وقفت، الأحد الماضي، على إحدى الشركات بمكة المكرمة، على غرار تأخر صرف رواتب موظفيها لأكثر من أشهر، وجارٍ صرف الأجور.

جاء ذلك في ردٍّ تلقته "سبق" من متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، بعد أن شكوى عدد من موظفي كبرى الشركات المعروفة بمكة المكرمة، من تأخر صرف رواتبهم وأطلقوا هاشتاق يطالبون فيه المسؤولين بضرورة إلزام الشركة بصرف رواتب الأشهر المتأخرة التي وصلت إلى ثلاثة أشهر، على حد شكواهم.

وقال "أبا الخيل": تم زيارة المنشأة يوم الأحد في مقرها الرئيسي ومقابلة مسؤوليها، وأفادوا بأنه يجري العمل على استكمال إجراءات صرف الأجور، والمخالصات النهائية لبعض العمالة مشيراً إلى أن المنشأة والجهات التابعة لها، تحت المتابعة الدورية من قبل الوزارة.

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