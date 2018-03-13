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وزير العدل الكويتي يشرح ملابسات قرار إيقاف الجمعة والجماعة

أكد أن الفتوى جاءت بسبب وجود وباء معيّن والخشية من انتشاره

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عن إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض والاكتفاء برفع الآذان، وتوجيه المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول "ألا صلوا في رحالكم وإغلاق المساجد حتى إشعار آخر" .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت جاء فيها: بناءً على تعليمات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف فقد تقرر: إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد ويكتفى برفع الأذان فقط .

وأضافت الأوقاف: وعلى المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول (ألا صلوا في الرحال)، وستكون أبواب المساجد مغلقة،وذلك حتى إشعار آخر.

وسادت حالة من الهدوء مختلف مناطق الكويت بعد هلع أعقب إجراءات أعلنتها الحكومة مؤخراً لمحاصرة وباء كورونا، مما دفع آلاف المواطنين والمقيمين لشراء كميات هائلة من الأغذية والمنتجات المختلفة.

وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي: الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى إثر اجتماعها يوم أمس الخميس بسقوط حضور المسلمين صلاة الجمعة في المساجد وأداء الصلاة في المنازل جاءت لوجود وباء أو مرض معين والخشية من انتشاره أكثر في البلاد وحماية للناس تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة بهذا الشأن.

وأضاف: بناءً على ذلك تم التعميم على جميع مساجد الكويت بوقف صلاة الجمعة وأن يصلي المواطنون والمقيمون في منازلهم ظهرًا، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة من شأنها الحد من انتشار الفيروس والمحافظة على أرواح الناس من المواطنين والمقيمين.

يذكر أن الفتوى آنفة الذكر استندت إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وبناءً على التقارير الصحية عن إمكانية انتشار فيروس كورونا في التجمعات، ومنها المساجد ولأن تجمعهم فيها للصلاة أصبح سببًا للعدوى، لذا يشرع ذلك في زمن الأوبئة والأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، شملت القرارات الحكومية تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لمدة أسبوعين، على أن تستأنف مرة أخرى يوم 29 مارس الجاري، فضلاً عن تعليق رحلات الطيران من منتصف ليل الجمعة حتى إشعار آخر، وإغلاق دور السينما والمطاعم وصالات الأفراح.

وسارعت الحكومة الكويتية إلى طمأنة الجميع بشأن الوضع الغذائي في البلاد، حيث أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أثناء اجتماعه بعدد من نواب مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، أن المخزون الغذائي متوافر ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا ومنح وزارة الصحة الفرصة لمحاصرة الوباء.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل الكويتي يشرح ملابسات قرار إيقاف الجمعة والجماعة
سبق

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عن إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض والاكتفاء برفع الآذان، وتوجيه المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول "ألا صلوا في رحالكم وإغلاق المساجد حتى إشعار آخر" .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت جاء فيها: بناءً على تعليمات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف فقد تقرر: إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد ويكتفى برفع الأذان فقط .

وأضافت الأوقاف: وعلى المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول (ألا صلوا في الرحال)، وستكون أبواب المساجد مغلقة،وذلك حتى إشعار آخر.

وسادت حالة من الهدوء مختلف مناطق الكويت بعد هلع أعقب إجراءات أعلنتها الحكومة مؤخراً لمحاصرة وباء كورونا، مما دفع آلاف المواطنين والمقيمين لشراء كميات هائلة من الأغذية والمنتجات المختلفة.

وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي: الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى إثر اجتماعها يوم أمس الخميس بسقوط حضور المسلمين صلاة الجمعة في المساجد وأداء الصلاة في المنازل جاءت لوجود وباء أو مرض معين والخشية من انتشاره أكثر في البلاد وحماية للناس تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة بهذا الشأن.

وأضاف: بناءً على ذلك تم التعميم على جميع مساجد الكويت بوقف صلاة الجمعة وأن يصلي المواطنون والمقيمون في منازلهم ظهرًا، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة من شأنها الحد من انتشار الفيروس والمحافظة على أرواح الناس من المواطنين والمقيمين.

يذكر أن الفتوى آنفة الذكر استندت إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وبناءً على التقارير الصحية عن إمكانية انتشار فيروس كورونا في التجمعات، ومنها المساجد ولأن تجمعهم فيها للصلاة أصبح سببًا للعدوى، لذا يشرع ذلك في زمن الأوبئة والأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، شملت القرارات الحكومية تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لمدة أسبوعين، على أن تستأنف مرة أخرى يوم 29 مارس الجاري، فضلاً عن تعليق رحلات الطيران من منتصف ليل الجمعة حتى إشعار آخر، وإغلاق دور السينما والمطاعم وصالات الأفراح.

وسارعت الحكومة الكويتية إلى طمأنة الجميع بشأن الوضع الغذائي في البلاد، حيث أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أثناء اجتماعه بعدد من نواب مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، أن المخزون الغذائي متوافر ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا ومنح وزارة الصحة الفرصة لمحاصرة الوباء.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:20 PM

وزير العدل الكويتي يشرح ملابسات قرار إيقاف الجمعة والجماعة

أكد أن الفتوى جاءت بسبب وجود وباء معيّن والخشية من انتشاره

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عبدالله العنزي - الرياض
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6,215

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عن إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض والاكتفاء برفع الآذان، وتوجيه المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول "ألا صلوا في رحالكم وإغلاق المساجد حتى إشعار آخر" .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت جاء فيها: بناءً على تعليمات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف فقد تقرر: إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد ويكتفى برفع الأذان فقط .

وأضافت الأوقاف: وعلى المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول (ألا صلوا في الرحال)، وستكون أبواب المساجد مغلقة،وذلك حتى إشعار آخر.

وسادت حالة من الهدوء مختلف مناطق الكويت بعد هلع أعقب إجراءات أعلنتها الحكومة مؤخراً لمحاصرة وباء كورونا، مما دفع آلاف المواطنين والمقيمين لشراء كميات هائلة من الأغذية والمنتجات المختلفة.

وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي: الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى إثر اجتماعها يوم أمس الخميس بسقوط حضور المسلمين صلاة الجمعة في المساجد وأداء الصلاة في المنازل جاءت لوجود وباء أو مرض معين والخشية من انتشاره أكثر في البلاد وحماية للناس تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة بهذا الشأن.

وأضاف: بناءً على ذلك تم التعميم على جميع مساجد الكويت بوقف صلاة الجمعة وأن يصلي المواطنون والمقيمون في منازلهم ظهرًا، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة من شأنها الحد من انتشار الفيروس والمحافظة على أرواح الناس من المواطنين والمقيمين.

يذكر أن الفتوى آنفة الذكر استندت إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وبناءً على التقارير الصحية عن إمكانية انتشار فيروس كورونا في التجمعات، ومنها المساجد ولأن تجمعهم فيها للصلاة أصبح سببًا للعدوى، لذا يشرع ذلك في زمن الأوبئة والأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، شملت القرارات الحكومية تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لمدة أسبوعين، على أن تستأنف مرة أخرى يوم 29 مارس الجاري، فضلاً عن تعليق رحلات الطيران من منتصف ليل الجمعة حتى إشعار آخر، وإغلاق دور السينما والمطاعم وصالات الأفراح.

وسارعت الحكومة الكويتية إلى طمأنة الجميع بشأن الوضع الغذائي في البلاد، حيث أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أثناء اجتماعه بعدد من نواب مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، أن المخزون الغذائي متوافر ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا ومنح وزارة الصحة الفرصة لمحاصرة الوباء.

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