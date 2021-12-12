ترقّب لإعلان ميزانية السعودية 2022 خلال الساعات القادمة

تترقّب الأوساط الاقتصادية إعلان الأرقام التقديرية للميزانية العامة للدولة لعام 2022، والأرقام الفعلية لميزانية 2021 خلال الساعات القادمة.

ونشرت قناة "الإخبارية" تقريراً أشارت فيه إلى هذه التوقعات.

يشار إلى أنه يُتوقع أن تسجل ميزانية هذا العام 2021 أقل عجز يسجّل منذ 8 أعوام، وذلك عند 85 مليار ريال.