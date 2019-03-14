النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الأوقاف المصري يقرِّر إيقاف إمام مسجد تجاوز الـ١٥ دقيقة في خطبة الجمعة

خالف تعليمات الوزارة بتحديد مدة وموضوع الخطبة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا

أصدر وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بإيقاف إمام مسجد؛ خالف تعليمات الوزارة في تحديد مدة الخطبة والصلاة بـ15 دقيقة أمس الجمعة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وقام تغيير موضوع الخطبة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ جابر طايع، أكد فيه أن إمام مسجد في بني سويف، يُدعى إبراهيم محمد علي المغربي، غيَّر موضوع الخطبة، وأطال الوقت فوق خمس عشرة دقيقة.

وصدر قرار الوزير "مختار جمعة" بإحالة الخطيب للتحقيق، ووقفه عن أداء الخطابة في أي مسجد تابع للأوقاف، أو إلقاء الدروس، أو الإمامة بالصلاة لمدة ثلاثة أشهر، ولحين انتهاء التحقيقات معه.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حددت وقت خطبة الجمعة في قرار سابق بما لا يتعدى 15 دقيقة تخفيفًا من الزحام، كإجراء وقائي منعًا لانتشار فيروس كورونا.

ونشرت تعميمًا على جميع المديريات بمحافظات ومدن مصر، يتضمن توصيات عدة بقرار من وزير الأوقاف عن موضوع الخطبة حول مكانة الشهداء، والنظافة، تحسبًا للتزاحم وانتشار الأوبئة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزير الأوقاف المصري

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الأوقاف المصري يقرِّر إيقاف إمام مسجد تجاوز الـ١٥ دقيقة في خطبة الجمعة
سبق

أصدر وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بإيقاف إمام مسجد؛ خالف تعليمات الوزارة في تحديد مدة الخطبة والصلاة بـ15 دقيقة أمس الجمعة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وقام تغيير موضوع الخطبة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ جابر طايع، أكد فيه أن إمام مسجد في بني سويف، يُدعى إبراهيم محمد علي المغربي، غيَّر موضوع الخطبة، وأطال الوقت فوق خمس عشرة دقيقة.

وصدر قرار الوزير "مختار جمعة" بإحالة الخطيب للتحقيق، ووقفه عن أداء الخطابة في أي مسجد تابع للأوقاف، أو إلقاء الدروس، أو الإمامة بالصلاة لمدة ثلاثة أشهر، ولحين انتهاء التحقيقات معه.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حددت وقت خطبة الجمعة في قرار سابق بما لا يتعدى 15 دقيقة تخفيفًا من الزحام، كإجراء وقائي منعًا لانتشار فيروس كورونا.

ونشرت تعميمًا على جميع المديريات بمحافظات ومدن مصر، يتضمن توصيات عدة بقرار من وزير الأوقاف عن موضوع الخطبة حول مكانة الشهداء، والنظافة، تحسبًا للتزاحم وانتشار الأوبئة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:30 AM

وزير الأوقاف المصري يقرِّر إيقاف إمام مسجد تجاوز الـ١٥ دقيقة في خطبة الجمعة

خالف تعليمات الوزارة بتحديد مدة وموضوع الخطبة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,618

أصدر وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بإيقاف إمام مسجد؛ خالف تعليمات الوزارة في تحديد مدة الخطبة والصلاة بـ15 دقيقة أمس الجمعة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وقام تغيير موضوع الخطبة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ جابر طايع، أكد فيه أن إمام مسجد في بني سويف، يُدعى إبراهيم محمد علي المغربي، غيَّر موضوع الخطبة، وأطال الوقت فوق خمس عشرة دقيقة.

وصدر قرار الوزير "مختار جمعة" بإحالة الخطيب للتحقيق، ووقفه عن أداء الخطابة في أي مسجد تابع للأوقاف، أو إلقاء الدروس، أو الإمامة بالصلاة لمدة ثلاثة أشهر، ولحين انتهاء التحقيقات معه.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حددت وقت خطبة الجمعة في قرار سابق بما لا يتعدى 15 دقيقة تخفيفًا من الزحام، كإجراء وقائي منعًا لانتشار فيروس كورونا.

ونشرت تعميمًا على جميع المديريات بمحافظات ومدن مصر، يتضمن توصيات عدة بقرار من وزير الأوقاف عن موضوع الخطبة حول مكانة الشهداء، والنظافة، تحسبًا للتزاحم وانتشار الأوبئة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,503
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,422
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,441

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة