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"الشورى" يوافق على مشروع تعديل نظام السوق المالية

ناقش عددًا من الموضوعات وأشاد بجهود وزارة الداخلية

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية التاسعة والأربعين، والتي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على مشروع تعديل نظام السوق المالية.

ونوّه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، كما طرح عدد من الأعضاء عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

وناقش المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يوافق على مشروع تعديل نظام السوق المالية
سبق

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية التاسعة والأربعين، والتي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على مشروع تعديل نظام السوق المالية.

ونوّه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، كما طرح عدد من الأعضاء عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

وناقش المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:02 PM

"الشورى" يوافق على مشروع تعديل نظام السوق المالية

ناقش عددًا من الموضوعات وأشاد بجهود وزارة الداخلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,740

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية التاسعة والأربعين، والتي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على مشروع تعديل نظام السوق المالية.

ونوّه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، كما طرح عدد من الأعضاء عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

وناقش المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.

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