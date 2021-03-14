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الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي شمالي الضالع

ضمن سلسلة الهزائم التي تتكبدها

‬أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي الضالع.

ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهزائم التي يتكبدها الحوثيون في عدة جبهات في اليمن.

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الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي شمالي الضالع
سبق

‬أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي الضالع.

ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهزائم التي يتكبدها الحوثيون في عدة جبهات في اليمن.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
05:16 PM

الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي شمالي الضالع

ضمن سلسلة الهزائم التي تتكبدها

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فهد كاملي - جازان
0
2,144

‬أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي الضالع.

ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهزائم التي يتكبدها الحوثيون في عدة جبهات في اليمن.

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