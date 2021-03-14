الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي شمالي الضالع

أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي الضالع.
ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهزائم التي يتكبدها الحوثيون في عدة جبهات في اليمن.
أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي الضالع.
ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهزائم التي يتكبدها الحوثيون في عدة جبهات في اليمن.
أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي الضالع.
ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهزائم التي يتكبدها الحوثيون في عدة جبهات في اليمن.
أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي الضالع.
ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهزائم التي يتكبدها الحوثيون في عدة جبهات في اليمن.