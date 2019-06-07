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عقوبات أمريكية جديدة على كبرى الشركات البتروكيماوية بإيران

لقطع التمويل عن عناصر رئيسية من القطاع تقدِّم الدعم للحرس الثوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران، وشبكة واسعة من وكلائها.

وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة، وأكثرها أرباحًا في إيران؛ وذلك بسبب تمويلها منشأة "خاتم الأنبياء" التي تمثل الفرع الهندسي للحرس الثوري.

وجاء في البيان أن العقوبات تستهدف أيضًا 39 شركة، ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني؛ تقدِّم الدعم للحرس الثوري".

وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40 % من إنتاج إيران من البتروكيماويات، و50 % من صادرات هذا القطاع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقوبات أمريكية جديدة على كبرى الشركات البتروكيماوية بإيران
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران، وشبكة واسعة من وكلائها.

وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة، وأكثرها أرباحًا في إيران؛ وذلك بسبب تمويلها منشأة "خاتم الأنبياء" التي تمثل الفرع الهندسي للحرس الثوري.

وجاء في البيان أن العقوبات تستهدف أيضًا 39 شركة، ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني؛ تقدِّم الدعم للحرس الثوري".

وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40 % من إنتاج إيران من البتروكيماويات، و50 % من صادرات هذا القطاع.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
08:19 PM

عقوبات أمريكية جديدة على كبرى الشركات البتروكيماوية بإيران

لقطع التمويل عن عناصر رئيسية من القطاع تقدِّم الدعم للحرس الثوري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران، وشبكة واسعة من وكلائها.

وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة، وأكثرها أرباحًا في إيران؛ وذلك بسبب تمويلها منشأة "خاتم الأنبياء" التي تمثل الفرع الهندسي للحرس الثوري.

وجاء في البيان أن العقوبات تستهدف أيضًا 39 شركة، ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني؛ تقدِّم الدعم للحرس الثوري".

وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40 % من إنتاج إيران من البتروكيماويات، و50 % من صادرات هذا القطاع.

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