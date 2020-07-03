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7 آلاف ريادي يستفيدون من لقاءات "نماء المنورة" وعيادات الأعمال

خلال لقاءات وورش تطويرية أقيمت ضمن يوم الأعمال الشهر الماضي

استفاد 6972 رائد ورائدة أعمال من سلسلة اللقاءات التي نظمتها "نماء المنورة" بالشراكة مع عيادات الأعمال، خلال شهر يونيو الماضي؛ وذلك ضمن فعاليات يوم الأعمال التي تقام مساء كل يوم سبت "عن بُعد".

وتناولت الورش مجموعة من الموضوعات؛ حيث ناقشت أولى ورش شهر يونيو، مخطط نموذج العمل التجاري من تقديم فهد محمد المالكي مستشار ريادة الأعمال في عيادات الأعمال.

وتضمنت الورشة التعريف بأهمية نموذج العمل والفِرَق بين النموذج ودراسة الجدوى، كما استعرضت عناصر النموذج التسعة مع إبراز عدد من الممارسات المحلية والعالمية.

وركزت الورشة الثانية على موضوع تنمية المشاريع التجارية، وقدّمها الدكتور ولاء أحمد غلمان مستشار ريادة الأعمال والتسويق.

وتناولت الورشة كيفية توليد فكرة المشروع وآليات البدء بالمشروع التجاري، مع استعراض مهارات التجارة الناجحة.

واستعرضت سلسلة اللقاءات موضوع أفضل الممارسات للقوة المهنية، من تقديم إيهاب جعفر شطا مستشار جذب المواهب والتدريب؛ حيث تناول تأثير الشغف، ونموذج تحويل الشغف إلى مهنة، مع استعراض الالتزام الشخصي للمهنة.

وركّزت سلسلة اللقاءات على موضوع تخطيط الموارد البشرية في المنشآت، ضمن ورشة قدّمها إبراهيم سعد أبو جبل مستشار تطوير الأعمال والموارد البشرية؛ حيث استعرضت الورشة التوظيف في الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية من أجل التوظيف إلى جانب استعراض خطوات التوظيف.

وتتواصل لقاءات يوم الأعمال بشراكة فاعلة بين عيادات الأعمال ونماء المنورة؛ بهدف الإسهام في تطوير رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، ودعم وتحفيز المشاريع والمنشآت والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في إنقاذ المشاريع من التعثر وتقديم الدعم الاستشاري والإرشادي والتوجيهي من خلال المستشارين والخبراء والموجهين في مجال ريادة الأعمال https://busclinic.com.

نماء المنورة عيادات الأعمال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 آلاف ريادي يستفيدون من لقاءات "نماء المنورة" وعيادات الأعمال
سبق

استفاد 6972 رائد ورائدة أعمال من سلسلة اللقاءات التي نظمتها "نماء المنورة" بالشراكة مع عيادات الأعمال، خلال شهر يونيو الماضي؛ وذلك ضمن فعاليات يوم الأعمال التي تقام مساء كل يوم سبت "عن بُعد".

وتناولت الورش مجموعة من الموضوعات؛ حيث ناقشت أولى ورش شهر يونيو، مخطط نموذج العمل التجاري من تقديم فهد محمد المالكي مستشار ريادة الأعمال في عيادات الأعمال.

وتضمنت الورشة التعريف بأهمية نموذج العمل والفِرَق بين النموذج ودراسة الجدوى، كما استعرضت عناصر النموذج التسعة مع إبراز عدد من الممارسات المحلية والعالمية.

وركزت الورشة الثانية على موضوع تنمية المشاريع التجارية، وقدّمها الدكتور ولاء أحمد غلمان مستشار ريادة الأعمال والتسويق.

وتناولت الورشة كيفية توليد فكرة المشروع وآليات البدء بالمشروع التجاري، مع استعراض مهارات التجارة الناجحة.

واستعرضت سلسلة اللقاءات موضوع أفضل الممارسات للقوة المهنية، من تقديم إيهاب جعفر شطا مستشار جذب المواهب والتدريب؛ حيث تناول تأثير الشغف، ونموذج تحويل الشغف إلى مهنة، مع استعراض الالتزام الشخصي للمهنة.

وركّزت سلسلة اللقاءات على موضوع تخطيط الموارد البشرية في المنشآت، ضمن ورشة قدّمها إبراهيم سعد أبو جبل مستشار تطوير الأعمال والموارد البشرية؛ حيث استعرضت الورشة التوظيف في الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية من أجل التوظيف إلى جانب استعراض خطوات التوظيف.

وتتواصل لقاءات يوم الأعمال بشراكة فاعلة بين عيادات الأعمال ونماء المنورة؛ بهدف الإسهام في تطوير رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، ودعم وتحفيز المشاريع والمنشآت والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في إنقاذ المشاريع من التعثر وتقديم الدعم الاستشاري والإرشادي والتوجيهي من خلال المستشارين والخبراء والموجهين في مجال ريادة الأعمال https://busclinic.com.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
02:57 PM

7 آلاف ريادي يستفيدون من لقاءات "نماء المنورة" وعيادات الأعمال

خلال لقاءات وورش تطويرية أقيمت ضمن يوم الأعمال الشهر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استفاد 6972 رائد ورائدة أعمال من سلسلة اللقاءات التي نظمتها "نماء المنورة" بالشراكة مع عيادات الأعمال، خلال شهر يونيو الماضي؛ وذلك ضمن فعاليات يوم الأعمال التي تقام مساء كل يوم سبت "عن بُعد".

وتناولت الورش مجموعة من الموضوعات؛ حيث ناقشت أولى ورش شهر يونيو، مخطط نموذج العمل التجاري من تقديم فهد محمد المالكي مستشار ريادة الأعمال في عيادات الأعمال.

وتضمنت الورشة التعريف بأهمية نموذج العمل والفِرَق بين النموذج ودراسة الجدوى، كما استعرضت عناصر النموذج التسعة مع إبراز عدد من الممارسات المحلية والعالمية.

وركزت الورشة الثانية على موضوع تنمية المشاريع التجارية، وقدّمها الدكتور ولاء أحمد غلمان مستشار ريادة الأعمال والتسويق.

وتناولت الورشة كيفية توليد فكرة المشروع وآليات البدء بالمشروع التجاري، مع استعراض مهارات التجارة الناجحة.

واستعرضت سلسلة اللقاءات موضوع أفضل الممارسات للقوة المهنية، من تقديم إيهاب جعفر شطا مستشار جذب المواهب والتدريب؛ حيث تناول تأثير الشغف، ونموذج تحويل الشغف إلى مهنة، مع استعراض الالتزام الشخصي للمهنة.

وركّزت سلسلة اللقاءات على موضوع تخطيط الموارد البشرية في المنشآت، ضمن ورشة قدّمها إبراهيم سعد أبو جبل مستشار تطوير الأعمال والموارد البشرية؛ حيث استعرضت الورشة التوظيف في الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية من أجل التوظيف إلى جانب استعراض خطوات التوظيف.

وتتواصل لقاءات يوم الأعمال بشراكة فاعلة بين عيادات الأعمال ونماء المنورة؛ بهدف الإسهام في تطوير رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، ودعم وتحفيز المشاريع والمنشآت والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في إنقاذ المشاريع من التعثر وتقديم الدعم الاستشاري والإرشادي والتوجيهي من خلال المستشارين والخبراء والموجهين في مجال ريادة الأعمال https://busclinic.com.

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