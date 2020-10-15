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"النقد الدولي": تلقيح أعداد كبيرة ضد كورونا يعزز النمو بمقدار 9 تريليونات دولار

"جورجييفا" دعت إلى التعاون لضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل على جميع البلدان

قال صندوق النقد الدولي: إن تلقيح أعداد كبيرة من البشر ضد مرض كوفيد-19 من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

وتفصيلًا، أوضحت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا خلال حوار أجرته على هامش الاجتماعات الخريفية للصندوق مع فاعلة الخير الأمريكية ميليندا غيتس: إن "9 تريليونات دولار تُحدث فرقًا كبيرًا في أي مكان، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة".

وأضافت وفق ما نقلته "الفرنسية": "لكن هذا مهم بشكل خاص للدول النامية"؛ داعية إلى "تعاون دولي قوي" لضمان أن يتم توزيع اللقاحات، عندما تصبح متوفرة، بشكل عادل وعلى جميع البلدان.

وكان البنك الدولي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن مجلس إدارته وافق على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار؛ لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

وذكرت المؤسسة المالية الدولية في بيان أن "المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني "الدول النامية"؛ مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية، مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضًا الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعالة".

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله: إن "الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وعلى أنظمة توزيع معززة؛ هو أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثارًا اقتصادية ومالية كارثية على المضيّ قدمًا نحو انتعاش مرن".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"النقد الدولي": تلقيح أعداد كبيرة ضد كورونا يعزز النمو بمقدار 9 تريليونات دولار
سبق

قال صندوق النقد الدولي: إن تلقيح أعداد كبيرة من البشر ضد مرض كوفيد-19 من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

وتفصيلًا، أوضحت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا خلال حوار أجرته على هامش الاجتماعات الخريفية للصندوق مع فاعلة الخير الأمريكية ميليندا غيتس: إن "9 تريليونات دولار تُحدث فرقًا كبيرًا في أي مكان، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة".

وأضافت وفق ما نقلته "الفرنسية": "لكن هذا مهم بشكل خاص للدول النامية"؛ داعية إلى "تعاون دولي قوي" لضمان أن يتم توزيع اللقاحات، عندما تصبح متوفرة، بشكل عادل وعلى جميع البلدان.

وكان البنك الدولي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن مجلس إدارته وافق على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار؛ لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

وذكرت المؤسسة المالية الدولية في بيان أن "المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني "الدول النامية"؛ مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية، مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضًا الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعالة".

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله: إن "الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وعلى أنظمة توزيع معززة؛ هو أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثارًا اقتصادية ومالية كارثية على المضيّ قدمًا نحو انتعاش مرن".

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
10:54 AM

"النقد الدولي": تلقيح أعداد كبيرة ضد كورونا يعزز النمو بمقدار 9 تريليونات دولار

"جورجييفا" دعت إلى التعاون لضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل على جميع البلدان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صندوق النقد الدولي: إن تلقيح أعداد كبيرة من البشر ضد مرض كوفيد-19 من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

وتفصيلًا، أوضحت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا خلال حوار أجرته على هامش الاجتماعات الخريفية للصندوق مع فاعلة الخير الأمريكية ميليندا غيتس: إن "9 تريليونات دولار تُحدث فرقًا كبيرًا في أي مكان، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة".

وأضافت وفق ما نقلته "الفرنسية": "لكن هذا مهم بشكل خاص للدول النامية"؛ داعية إلى "تعاون دولي قوي" لضمان أن يتم توزيع اللقاحات، عندما تصبح متوفرة، بشكل عادل وعلى جميع البلدان.

وكان البنك الدولي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن مجلس إدارته وافق على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار؛ لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

وذكرت المؤسسة المالية الدولية في بيان أن "المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني "الدول النامية"؛ مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية، مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضًا الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعالة".

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله: إن "الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وعلى أنظمة توزيع معززة؛ هو أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثارًا اقتصادية ومالية كارثية على المضيّ قدمًا نحو انتعاش مرن".

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