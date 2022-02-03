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أمانة الرياض تغلق 28 موقعًا وتصادر 13 طن أغذية وتضبط 200 عامل

جاءت خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة

واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وكشفت الإحصائية الأسبوعية لغرفة العمليات المشتركة، للفترة من 24 يناير حتى 30 من نفس الشهر للعام 2022، عن تنفيذ زيارات لـ83 منشأة تم خلالها ضبط 200 عامل مخالف، وتحرير 34 إشعار مراجعة ومخالفة، ومصادرة 13.15 طنًّا من المواد الغذائية.

وأسفرت جهود الأمانة -بمشاركة الجهات المساندة- وفق "إنفوجرافيك" لها على صفحتها بتويتر، عن فصل الماء والكهرباء عن 12 مبنى مخالفًا وإغلاق 28 موقعًا وإتلاف ومصادرة 713 قطعة عينية، وفتح وإغلاق 55 بابًا، وتأمينها، وإتلاف 835 مادة غذائية غير صالحة.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تغلق 28 موقعًا وتصادر 13 طن أغذية وتضبط 200 عامل
سبق

واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وكشفت الإحصائية الأسبوعية لغرفة العمليات المشتركة، للفترة من 24 يناير حتى 30 من نفس الشهر للعام 2022، عن تنفيذ زيارات لـ83 منشأة تم خلالها ضبط 200 عامل مخالف، وتحرير 34 إشعار مراجعة ومخالفة، ومصادرة 13.15 طنًّا من المواد الغذائية.

وأسفرت جهود الأمانة -بمشاركة الجهات المساندة- وفق "إنفوجرافيك" لها على صفحتها بتويتر، عن فصل الماء والكهرباء عن 12 مبنى مخالفًا وإغلاق 28 موقعًا وإتلاف ومصادرة 713 قطعة عينية، وفتح وإغلاق 55 بابًا، وتأمينها، وإتلاف 835 مادة غذائية غير صالحة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:00 AM

أمانة الرياض تغلق 28 موقعًا وتصادر 13 طن أغذية وتضبط 200 عامل

جاءت خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وكشفت الإحصائية الأسبوعية لغرفة العمليات المشتركة، للفترة من 24 يناير حتى 30 من نفس الشهر للعام 2022، عن تنفيذ زيارات لـ83 منشأة تم خلالها ضبط 200 عامل مخالف، وتحرير 34 إشعار مراجعة ومخالفة، ومصادرة 13.15 طنًّا من المواد الغذائية.

وأسفرت جهود الأمانة -بمشاركة الجهات المساندة- وفق "إنفوجرافيك" لها على صفحتها بتويتر، عن فصل الماء والكهرباء عن 12 مبنى مخالفًا وإغلاق 28 موقعًا وإتلاف ومصادرة 713 قطعة عينية، وفتح وإغلاق 55 بابًا، وتأمينها، وإتلاف 835 مادة غذائية غير صالحة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,143
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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