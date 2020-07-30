أكدت شركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية، مقتل 2 من طاقمها في هجوم بطائرة مسيرة تعرضت له في بحر العرب، قبالة عُمان، طبقاً لوكالة "رويترز".
مقتل 2 من طاقم سفينة تابعة لشركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية قبالة عُمان
في هجوم بطائرة مسيرة تعرضت له في بحر العرب
أكدت شركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية، مقتل 2 من طاقمها في هجوم بطائرة مسيرة تعرضت له في بحر العرب، قبالة عُمان، طبقاً لوكالة "رويترز".
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مقتل 2 من طاقم سفينة تابعة لشركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية قبالة عُمانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-30
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
03:32 PM
مقتل 2 من طاقم سفينة تابعة لشركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية قبالة عُمان
في هجوم بطائرة مسيرة تعرضت له في بحر العرب
أكدت شركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية، مقتل 2 من طاقمها في هجوم بطائرة مسيرة تعرضت له في بحر العرب، قبالة عُمان، طبقاً لوكالة "رويترز".
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