النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الجماهير تتوافد للسوبر السعودي

توافدت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ لحضور مباراة السوبر السعودي بين فريقي "النصر" و"التعاون".


ويخوض الفريقان المباراة بعد تحقيق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية كأس السوبر السعودي النصر التعاون السوبر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شاهد.. الجماهير تتوافد للسوبر السعودي
سبق

توافدت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ لحضور مباراة السوبر السعودي بين فريقي "النصر" و"التعاون".


ويخوض الفريقان المباراة بعد تحقيق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
07:32 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:19 AM

شاهد.. الجماهير تتوافد للسوبر السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
4,552

توافدت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ لحضور مباراة السوبر السعودي بين فريقي "النصر" و"التعاون".


ويخوض الفريقان المباراة بعد تحقيق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة