صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

"شرطة عسير" تقبض على شخص يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-25 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:20 PM

اخر تعديل 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 02:22 AM

"شرطة عسير" تقبض على شخص يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل ظهر في مقطع فيديو.. وجرى إيقافه.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.