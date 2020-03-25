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"شرطة عسير" تقبض على شخص يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل

ظهر في مقطع فيديو.. وجرى إيقافه.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

عسير شرطة عسير منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة عسير" تقبض على شخص يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:20 PM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:22 AM

"شرطة عسير" تقبض على شخص يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل

ظهر في مقطع فيديو.. وجرى إيقافه.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
8
24,617

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجوُّل، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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