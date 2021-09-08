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"الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
05:21 PM

"الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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