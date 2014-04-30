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مليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث ‏مديريات ‏بالبيضاء ‏

‏بصواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏الدبابات.. تواصل انتهاكاتها بشكل شبه يومي

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل ‏عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات ‏بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

وقالت مصادر محلية: إن المليشيا المتمردة قصفت ‏بصواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏الدبابات تجمعات سكانية ‏في مديريات ‏القريشية والزاهر وردمان.‏

‏ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن ‏المصادر قولها إن المليشيا المتمركزة في ‏منطقة ‏الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب ‏بمديرية ‏القريشية، كما اعتدت من مواقع ‏تمركزها في منطقة ‏كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في ‏قرى المحصن ‏بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي إم ‏بي.‏

وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت ‏بصواريخ ‏الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل ‏عواض، ‏وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية ‏بمديرية ‏السوادية.‏

ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلفها ‏القصف ‏الحوثي على تلك التجمعات السكانية.‏

وتواصل المليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها ‏العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في ‏القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه ‏يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.

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مليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث ‏مديريات ‏بالبيضاء ‏
سبق

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل ‏عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات ‏بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

وقالت مصادر محلية: إن المليشيا المتمردة قصفت ‏بصواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏الدبابات تجمعات سكانية ‏في مديريات ‏القريشية والزاهر وردمان.‏

‏ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن ‏المصادر قولها إن المليشيا المتمركزة في ‏منطقة ‏الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب ‏بمديرية ‏القريشية، كما اعتدت من مواقع ‏تمركزها في منطقة ‏كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في ‏قرى المحصن ‏بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي إم ‏بي.‏

وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت ‏بصواريخ ‏الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل ‏عواض، ‏وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية ‏بمديرية ‏السوادية.‏

ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلفها ‏القصف ‏الحوثي على تلك التجمعات السكانية.‏

وتواصل المليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها ‏العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في ‏القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه ‏يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
12:54 PM

مليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث ‏مديريات ‏بالبيضاء ‏

‏بصواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏الدبابات.. تواصل انتهاكاتها بشكل شبه يومي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل ‏عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات ‏بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

وقالت مصادر محلية: إن المليشيا المتمردة قصفت ‏بصواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏الدبابات تجمعات سكانية ‏في مديريات ‏القريشية والزاهر وردمان.‏

‏ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن ‏المصادر قولها إن المليشيا المتمركزة في ‏منطقة ‏الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب ‏بمديرية ‏القريشية، كما اعتدت من مواقع ‏تمركزها في منطقة ‏كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في ‏قرى المحصن ‏بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي إم ‏بي.‏

وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت ‏بصواريخ ‏الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل ‏عواض، ‏وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية ‏بمديرية ‏السوادية.‏

ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلفها ‏القصف ‏الحوثي على تلك التجمعات السكانية.‏

وتواصل المليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها ‏العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في ‏القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه ‏يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.

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