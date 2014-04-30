مليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بالبيضاء
بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات.. تواصل انتهاكاتها بشكل شبه يومي
قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية: إن المليشيا المتمردة قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات تجمعات سكانية في مديريات القريشية والزاهر وردمان.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن المصادر قولها إن المليشيا المتمركزة في منطقة الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب بمديرية القريشية، كما اعتدت من مواقع تمركزها في منطقة كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في قرى المحصن بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي إم بي.
وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل عواض، وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية بمديرية السوادية.
ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلفها القصف الحوثي على تلك التجمعات السكانية.
وتواصل المليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.
مليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بالبيضاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-04-29
قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية: إن المليشيا المتمردة قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات تجمعات سكانية في مديريات القريشية والزاهر وردمان.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن المصادر قولها إن المليشيا المتمركزة في منطقة الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب بمديرية القريشية، كما اعتدت من مواقع تمركزها في منطقة كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في قرى المحصن بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي إم بي.
وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل عواض، وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية بمديرية السوادية.
ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلفها القصف الحوثي على تلك التجمعات السكانية.
وتواصل المليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.
29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
12:54 PM
مليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بالبيضاء
بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات.. تواصل انتهاكاتها بشكل شبه يومي
قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية: إن المليشيا المتمردة قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات تجمعات سكانية في مديريات القريشية والزاهر وردمان.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن المصادر قولها إن المليشيا المتمركزة في منطقة الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب بمديرية القريشية، كما اعتدت من مواقع تمركزها في منطقة كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في قرى المحصن بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي إم بي.
وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل عواض، وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية بمديرية السوادية.
ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلفها القصف الحوثي على تلك التجمعات السكانية.
وتواصل المليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.