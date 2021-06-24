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"السعودية للكهرباء": إصدار الفاتورة خلال 6 أيام من قراءة العداد يعزز الشفافية

دعت جميع المشتركين إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية لإشعارهم بها

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن التزامها بإصدار الفواتير خلال ستة أيام فقط من تاريخ قراءة العداد شهرياً، يهدف لتعزيز معايير الشفافية والمصداقية بين الشركة والمشترك.
وشددت "السعودية للكهرباء" على أن التزامها هذا هو جزء من جهودها لتحسين آلية الفوترة وتطويرها، وأن المشترك يتلقى رسالة نصية في اليوم الذي تتم فيه قراءة عداده لتشعره بإتمام عملية القراءة، داعية جميع المشتركين إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية بإرسال رقم الحساب إلى "500120" لإشعاره فور صدور الفاتورة.
وبينت الشركة أنه يمكن للمشترك متابعة فاتورته بكل تفاصيلها المالية والفنية، من خلال التواصل مع المختصين لديها عبر القنوات المختلفة، سواء عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد (920001100) أو الموقع الإلكتروني للشركة se.com.sa أو حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت "السعودية للكهرباء" قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدة إجراءات فنية بشأن قراء العدادات وإصدار الفواتير، تراعي مصالح المشتركين، ومن بين هذه الإجراءات الالتزام بقراءة جميع العدادات خلال 30 يوماً، وتوفير إمكانية استخدام خدمة حاسبتي لمعرفة قيمة الفاتورة.

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"السعودية للكهرباء": إصدار الفاتورة خلال 6 أيام من قراءة العداد يعزز الشفافية
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن التزامها بإصدار الفواتير خلال ستة أيام فقط من تاريخ قراءة العداد شهرياً، يهدف لتعزيز معايير الشفافية والمصداقية بين الشركة والمشترك.
وشددت "السعودية للكهرباء" على أن التزامها هذا هو جزء من جهودها لتحسين آلية الفوترة وتطويرها، وأن المشترك يتلقى رسالة نصية في اليوم الذي تتم فيه قراءة عداده لتشعره بإتمام عملية القراءة، داعية جميع المشتركين إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية بإرسال رقم الحساب إلى "500120" لإشعاره فور صدور الفاتورة.
وبينت الشركة أنه يمكن للمشترك متابعة فاتورته بكل تفاصيلها المالية والفنية، من خلال التواصل مع المختصين لديها عبر القنوات المختلفة، سواء عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد (920001100) أو الموقع الإلكتروني للشركة se.com.sa أو حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت "السعودية للكهرباء" قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدة إجراءات فنية بشأن قراء العدادات وإصدار الفواتير، تراعي مصالح المشتركين، ومن بين هذه الإجراءات الالتزام بقراءة جميع العدادات خلال 30 يوماً، وتوفير إمكانية استخدام خدمة حاسبتي لمعرفة قيمة الفاتورة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
03:26 PM

"السعودية للكهرباء": إصدار الفاتورة خلال 6 أيام من قراءة العداد يعزز الشفافية

دعت جميع المشتركين إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية لإشعارهم بها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
1,706

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن التزامها بإصدار الفواتير خلال ستة أيام فقط من تاريخ قراءة العداد شهرياً، يهدف لتعزيز معايير الشفافية والمصداقية بين الشركة والمشترك.
وشددت "السعودية للكهرباء" على أن التزامها هذا هو جزء من جهودها لتحسين آلية الفوترة وتطويرها، وأن المشترك يتلقى رسالة نصية في اليوم الذي تتم فيه قراءة عداده لتشعره بإتمام عملية القراءة، داعية جميع المشتركين إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية بإرسال رقم الحساب إلى "500120" لإشعاره فور صدور الفاتورة.
وبينت الشركة أنه يمكن للمشترك متابعة فاتورته بكل تفاصيلها المالية والفنية، من خلال التواصل مع المختصين لديها عبر القنوات المختلفة، سواء عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد (920001100) أو الموقع الإلكتروني للشركة se.com.sa أو حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت "السعودية للكهرباء" قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدة إجراءات فنية بشأن قراء العدادات وإصدار الفواتير، تراعي مصالح المشتركين، ومن بين هذه الإجراءات الالتزام بقراءة جميع العدادات خلال 30 يوماً، وتوفير إمكانية استخدام خدمة حاسبتي لمعرفة قيمة الفاتورة.

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