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في مظاهرة وسط موسكو .. 22 ألف روسي يطالبون بانتخابات محلية حرة

السلطات أبطلت ترشح نحو 60 شخصًا

تجمع أكثر من 22 ألف متظاهر من المعارضة الروسية اليوم (السبت)، وسط موسكو للمطالبة بانتخابات محلية حرة وعادلة، ورددوا هتافات "روسيا ستكون حرة!" و"هذه مدينتنا".

ودعت المعارضة إلى هذه المظاهرة بعدما أبطلت السلطات ترشح نحو 60 شخصًا لانتخابات برلمان مدينة موسكو، في اقتراع مرتقب في 8 سبتمبر، وفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24".

وهتف المحتجون الذين أحاط بهم عناصر الشرطة في جادة ساخاروف الواسعة في وسط موسكو، "روسيا ستكون حرة!"، ورفعوا علم البلاد ولافتات كتب عليها "بوتين يكذب" و"لي الحق في التصويت".

وفي كلمة أمام الحشد، دعا المعارض أليكسي نافالني (43 عامًا) السلطات إلى تسجيل كل المترشحين قبل السبت المقبل، ووعد بمظاهرة ضخمة جديدة أمام بلدية موسكو في حال عدم تنفيذ ما يطالب به.

واستبعدت الهيئة الانتخابية في موسكو الأربعاء الماضي 57 مرشحًا، غالبيتهم من المعارضين بسبب أوجه نقص شكلية أو مخالفات، الأمر الذي يندد به هؤلاء.

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في مظاهرة وسط موسكو .. 22 ألف روسي يطالبون بانتخابات محلية حرة
سبق

تجمع أكثر من 22 ألف متظاهر من المعارضة الروسية اليوم (السبت)، وسط موسكو للمطالبة بانتخابات محلية حرة وعادلة، ورددوا هتافات "روسيا ستكون حرة!" و"هذه مدينتنا".

ودعت المعارضة إلى هذه المظاهرة بعدما أبطلت السلطات ترشح نحو 60 شخصًا لانتخابات برلمان مدينة موسكو، في اقتراع مرتقب في 8 سبتمبر، وفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24".

وهتف المحتجون الذين أحاط بهم عناصر الشرطة في جادة ساخاروف الواسعة في وسط موسكو، "روسيا ستكون حرة!"، ورفعوا علم البلاد ولافتات كتب عليها "بوتين يكذب" و"لي الحق في التصويت".

وفي كلمة أمام الحشد، دعا المعارض أليكسي نافالني (43 عامًا) السلطات إلى تسجيل كل المترشحين قبل السبت المقبل، ووعد بمظاهرة ضخمة جديدة أمام بلدية موسكو في حال عدم تنفيذ ما يطالب به.

واستبعدت الهيئة الانتخابية في موسكو الأربعاء الماضي 57 مرشحًا، غالبيتهم من المعارضين بسبب أوجه نقص شكلية أو مخالفات، الأمر الذي يندد به هؤلاء.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
09:59 PM

في مظاهرة وسط موسكو .. 22 ألف روسي يطالبون بانتخابات محلية حرة

السلطات أبطلت ترشح نحو 60 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجمع أكثر من 22 ألف متظاهر من المعارضة الروسية اليوم (السبت)، وسط موسكو للمطالبة بانتخابات محلية حرة وعادلة، ورددوا هتافات "روسيا ستكون حرة!" و"هذه مدينتنا".

ودعت المعارضة إلى هذه المظاهرة بعدما أبطلت السلطات ترشح نحو 60 شخصًا لانتخابات برلمان مدينة موسكو، في اقتراع مرتقب في 8 سبتمبر، وفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24".

وهتف المحتجون الذين أحاط بهم عناصر الشرطة في جادة ساخاروف الواسعة في وسط موسكو، "روسيا ستكون حرة!"، ورفعوا علم البلاد ولافتات كتب عليها "بوتين يكذب" و"لي الحق في التصويت".

وفي كلمة أمام الحشد، دعا المعارض أليكسي نافالني (43 عامًا) السلطات إلى تسجيل كل المترشحين قبل السبت المقبل، ووعد بمظاهرة ضخمة جديدة أمام بلدية موسكو في حال عدم تنفيذ ما يطالب به.

واستبعدت الهيئة الانتخابية في موسكو الأربعاء الماضي 57 مرشحًا، غالبيتهم من المعارضين بسبب أوجه نقص شكلية أو مخالفات، الأمر الذي يندد به هؤلاء.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,784
200 مليون

200 مليون

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6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,043
29 مليار ..

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