شرطة القصيم : القبض على مواطن يقود مركبة من دون لوحات والسير بها بتهور وسرعة عالية

قام بتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع فيديو، ارتكب عدة مخالفات مرورية تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات، والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

وأكد السحيباني أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.