رجل القانون "العيسى" رئيسًا للديوان الملكي.. هذه سيرته وخبراته

قدَّم حزمة بحوث ودراسات واستشارات وشارك في مؤتمرات ولجان عدة

صدر أمر ملكي بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير. وللعيسى باع زاخر من الإنجازات والخبرات؛ إذ حصل على عدد من الشهادات العلمية، وتدرج في عدد من الأعمال والمهام المتنوعة، وقدم حزمة من البحوث والدراسات والاستشارات، إضافة لمشاركته في عدد المؤتمرات واللجان.

ووُلد العيسى عام 1384هـ، وحصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406هـ، وماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز عام 1412هـ، وشهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود عام 1406هـ، وشهادة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412هـ لتفوقه. كما حصل معاليه على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة على جهوده في مفاوضات الحدود السعودية - اليمنية عام 1422هـ.

وعمل "العيسى" باحثًا قانونيًّا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1406هـ، ثم مستشارًا قانونيًّا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1416هـ، وعمل مستشارًا قانونيًّا متعاونًا مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434هـ، وكُلف مديرًا عامًّا لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435هـ. وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمكتب سمو وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ويمتلك العيسى عددًا من الخبرات، وحضر العديد من المؤتمرات والندوات في المجالات القانونية المختلفة، وهو محكّم معتمد لدى وزارة العدل، وشارك في العديد من اللجان التي شُكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الأخرى لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، وسبق له العمل مستشارًا وعضوًا في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشتركة، وعضوًا في الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

كما عمل رئيسًا للجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكّلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وفي العديد من اللجان الإدارية في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وشارك في عضوية عدد من اللجان التي شُكلت في وزارة الدفاع، وكلف برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وعمل عضوًا في لجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء، وعمل مستشارًا غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وقدم العيسى عددًا من البحوث والدراسات، منها: بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث عن حماية البيئة الدولية، وشارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في السعودية، وقدم عددًا من الدراسات، منها دراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية، ودراسة عن صندوق النقد العربي.