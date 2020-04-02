النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

فرنسا تشتري شحنة كمامات "كورونا" من الصين وتفاجأ بعد التحميل بتوجهها لأمريكا

تحولت إلى سلعة نادرة وواشنطن تحصل عليها بأي ثمن

ذكر رئيس مجلس مدينة بروفانس الفرنسية رينو موسيل، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية اشترت الملايين من الكمامات من الشركات الصينية، لصالح المؤسسات الطبية الفرنسية، لاستعمالها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها.

وبين "موسيل" أن الجانب الفرنسي دفع تكاليف الشراء، وكانت الكمامات جاهزة للإرسال، لكن في اللحظة الأخيرة حدث شيء ما، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه عند رصيف التحميل في الصين صباح اليوم، جرى شراء الطلب الفرنسي مقابل أموال أمريكية، وتوجهت الطائرة التي كان من المفترض أن تطير إلى فرنسا مباشرة إلى أمريكا.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه سيجري من الآن فصاعدًا اتخاذ تدابير خاصة لمنع مثل هذه الحالات، ولكن هذا لن يغير من حقيقة أن هذه الطلبيات الكبيرة تتأخر لعدة أيام.

ولفت إلى أن الأقنعة الطبية أصبحت سلعة نادرة، لذا يشتريها الأمريكيون حيثما يمكنهم العثور عليها، وبأي ثمن.. لا يهم، ويدفعون ضعف المبلغ نقدًا، حتى دون النظر إلى المنتجات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا تشتري شحنة كمامات "كورونا" من الصين وتفاجأ بعد التحميل بتوجهها لأمريكا
سبق

ذكر رئيس مجلس مدينة بروفانس الفرنسية رينو موسيل، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية اشترت الملايين من الكمامات من الشركات الصينية، لصالح المؤسسات الطبية الفرنسية، لاستعمالها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها.

وبين "موسيل" أن الجانب الفرنسي دفع تكاليف الشراء، وكانت الكمامات جاهزة للإرسال، لكن في اللحظة الأخيرة حدث شيء ما، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه عند رصيف التحميل في الصين صباح اليوم، جرى شراء الطلب الفرنسي مقابل أموال أمريكية، وتوجهت الطائرة التي كان من المفترض أن تطير إلى فرنسا مباشرة إلى أمريكا.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه سيجري من الآن فصاعدًا اتخاذ تدابير خاصة لمنع مثل هذه الحالات، ولكن هذا لن يغير من حقيقة أن هذه الطلبيات الكبيرة تتأخر لعدة أيام.

ولفت إلى أن الأقنعة الطبية أصبحت سلعة نادرة، لذا يشتريها الأمريكيون حيثما يمكنهم العثور عليها، وبأي ثمن.. لا يهم، ويدفعون ضعف المبلغ نقدًا، حتى دون النظر إلى المنتجات.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:22 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:46 PM

فرنسا تشتري شحنة كمامات "كورونا" من الصين وتفاجأ بعد التحميل بتوجهها لأمريكا

تحولت إلى سلعة نادرة وواشنطن تحصل عليها بأي ثمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
8,592

ذكر رئيس مجلس مدينة بروفانس الفرنسية رينو موسيل، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية اشترت الملايين من الكمامات من الشركات الصينية، لصالح المؤسسات الطبية الفرنسية، لاستعمالها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها.

وبين "موسيل" أن الجانب الفرنسي دفع تكاليف الشراء، وكانت الكمامات جاهزة للإرسال، لكن في اللحظة الأخيرة حدث شيء ما، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه عند رصيف التحميل في الصين صباح اليوم، جرى شراء الطلب الفرنسي مقابل أموال أمريكية، وتوجهت الطائرة التي كان من المفترض أن تطير إلى فرنسا مباشرة إلى أمريكا.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه سيجري من الآن فصاعدًا اتخاذ تدابير خاصة لمنع مثل هذه الحالات، ولكن هذا لن يغير من حقيقة أن هذه الطلبيات الكبيرة تتأخر لعدة أيام.

ولفت إلى أن الأقنعة الطبية أصبحت سلعة نادرة، لذا يشتريها الأمريكيون حيثما يمكنهم العثور عليها، وبأي ثمن.. لا يهم، ويدفعون ضعف المبلغ نقدًا، حتى دون النظر إلى المنتجات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,809
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,713
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,447
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,837

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة