حائل تستقبل ٣٢ من سفراء "حماة الوطن" من نجران وجازان

استقبل مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني، اليوم في قاعة الأمير فيصل بن عبدالله، مساء أمس، ٣٢ سفيرًا وسفيرة لحماة الوطن من منطقتي نجران وجازان، وذلك بحضور مديرة عام الإرشاد بوزارة التعليم موضي المقيطيب، والقيادات التعليمية، وإدارة الإرشاد الطلابي بحائل بنين وبنات.

ورحب "الثويني" بسفراء حماة الوطن من أبناء الشهداء والمرابطين أبناء المنطقتين الغاليتين علينا نجران وجازان الحد الجنوبي مثمنًا الدور البطولي لجنودنا البواسل.

وأكدت "موضي المقيطيب" مديرة الإرشاد بوزارة التعليم، أهمية هذه المبادرة التي تعد امتدادًا للمبادرات السابقة لأبناء الشهداء والمرابطين.

وقدم ممثلو تعليم نجران وجازان، كلمات في اللقاء، وشارك أبناء الشهداء والمرابطين سفراء حماة الوطن بكلمات وقصائد تعبر عن ولائهم لوطنهم.

وزار السفراء نادي السمو بـ"تعليم حائل" بحضور "المقيطيب"، ومساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي، فيما زار السفراء أيضًا نادي الحي بمركز الملك عبدالعزيز الكشفي.