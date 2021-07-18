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"شرطة الرياض" تطيح بـ 13 مخالفًا سرقوا 954 غطاء حديديًّا مخصصًا لشبكات الصرف

استُردت جميعًا واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (13) مخالفًا لنظامَي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ سرقوا أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، وضُبط فيه (954) غطاء حديديًّا، تم استردادها.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

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"شرطة الرياض" تطيح بـ 13 مخالفًا سرقوا 954 غطاء حديديًّا مخصصًا لشبكات الصرف
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (13) مخالفًا لنظامَي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ سرقوا أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، وضُبط فيه (954) غطاء حديديًّا، تم استردادها.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
09:44 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:48 AM

"شرطة الرياض" تطيح بـ 13 مخالفًا سرقوا 954 غطاء حديديًّا مخصصًا لشبكات الصرف

استُردت جميعًا واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,902

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (13) مخالفًا لنظامَي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ سرقوا أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، وضُبط فيه (954) غطاء حديديًّا، تم استردادها.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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