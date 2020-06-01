سلطنة عمان تسجل 786 إصابة بكورونا

سجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 298 حالة لعمانيين و488 حالة لغير عمانيين.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.
سجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 298 حالة لعمانيين و488 حالة لغير عمانيين.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
سجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 298 حالة لعمانيين و488 حالة لغير عمانيين.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.
سجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 298 حالة لعمانيين و488 حالة لغير عمانيين.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.