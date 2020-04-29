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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمرّ حتى الـ8 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:59 PM

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمرّ حتى الـ8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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