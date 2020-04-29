أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية. وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-29 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 01:59 PM

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمرّ حتى الـ8 مساءً





A A A





0 مشاركة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.