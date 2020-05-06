بعد تنبيه متقدم يبشّر بالهطولات.. "مدني جازان" تدعو إلى اتباع الإرشادات

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط بَرَد وجريان سيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر بعد تنبيه "الأرصاد" الماطر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفاء، وهروب، والأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.