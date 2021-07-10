النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس تتسلم شحنة مساعدات طبية من مصر لمواجهة "كورونا"

تشمل أجهزة أكسجين وآلات مراقبة التنفس

تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس تتسلم شحنة مساعدات طبية من مصر لمواجهة "كورونا"
سبق

تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
09:23 PM

تونس تتسلم شحنة مساعدات طبية من مصر لمواجهة "كورونا"

تشمل أجهزة أكسجين وآلات مراقبة التنفس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
779

تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,723
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,745

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة