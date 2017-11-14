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القوات السعودية تعتزم إقامة تمرين السيف الأزرق مع نظيرتها الصينية

الأحد القادم في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي

تعتزم القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالقوات الخاصة بالأسطول الغربي، إقامة تمرين مشترك تحت شعار (السيف الأزرق - 2019) مع نظيرتها القوات الخاصة البحرية من القوات البحرية الصينية.

وسيكون ذلك يوم الأحد القادم الموافق 1441/03/20هـ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، وذلك في إطار مواجهة كافة التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الصينية الشعبية وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية.

القوات البحرية الملكية السعودية بالقوات الخاصة بالأسطول الغربي السيف الأزرق - 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات السعودية تعتزم إقامة تمرين السيف الأزرق مع نظيرتها الصينية
سبق

تعتزم القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالقوات الخاصة بالأسطول الغربي، إقامة تمرين مشترك تحت شعار (السيف الأزرق - 2019) مع نظيرتها القوات الخاصة البحرية من القوات البحرية الصينية.

وسيكون ذلك يوم الأحد القادم الموافق 1441/03/20هـ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، وذلك في إطار مواجهة كافة التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الصينية الشعبية وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
05:31 PM

القوات السعودية تعتزم إقامة تمرين السيف الأزرق مع نظيرتها الصينية

الأحد القادم في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعتزم القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالقوات الخاصة بالأسطول الغربي، إقامة تمرين مشترك تحت شعار (السيف الأزرق - 2019) مع نظيرتها القوات الخاصة البحرية من القوات البحرية الصينية.

وسيكون ذلك يوم الأحد القادم الموافق 1441/03/20هـ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، وذلك في إطار مواجهة كافة التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الصينية الشعبية وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية.

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