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محو عدائية "ترامب" لبرلين.. واشنطن تعيد نشر 500 جندي بشكل دائم في ألمانيا

"أوستن" أكد استمرار الشراكة الأمنية والاقتصادية بين البلدين

‬أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وقال "أوستن" للصحافيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور: "أبلغْتُ الوزيرة نيّتنا نشر نحو 500 عنصر أمريكي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن في موعد أقربه خريف العام الحالي".

وأضاف: "إن ألمانيا ستبقى شريكا أمنياً واقتصادياً مهماً، بالنسبة للولايات المتحدة لأعوام قادمة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتمثّل الخطوة موقفاً متمايزاً لإدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن عن ذاك الأكثر عدائية حيال ألمانيا، الذي انتهجته إدارة سلفه دونالد ترامب، الذي تحرّك لخفض الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، الذي لطالما اعتبر حجر الأساس بالنسبة لأمن حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الباردة.

ونشرت الولايات المتحدة قوات في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن أعدادها تراجعت منذ انهيار جدار برلين من نحو 200 ألف في 1990 إلى 34500 اليوم.

وأثار قرار "ترامب" في يوليو الماضي سحب 12 ألف جندي من ألمانيا صدمة خصوصاً في البلدات التي أقامت علاقات اقتصادية وثقافية متينة مع الجيش الأمريكي، على الرغم من أن الأمر كان مطروحاً منذ سنوات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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محو عدائية "ترامب" لبرلين.. واشنطن تعيد نشر 500 جندي بشكل دائم في ألمانيا
سبق

‬أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وقال "أوستن" للصحافيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور: "أبلغْتُ الوزيرة نيّتنا نشر نحو 500 عنصر أمريكي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن في موعد أقربه خريف العام الحالي".

وأضاف: "إن ألمانيا ستبقى شريكا أمنياً واقتصادياً مهماً، بالنسبة للولايات المتحدة لأعوام قادمة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتمثّل الخطوة موقفاً متمايزاً لإدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن عن ذاك الأكثر عدائية حيال ألمانيا، الذي انتهجته إدارة سلفه دونالد ترامب، الذي تحرّك لخفض الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، الذي لطالما اعتبر حجر الأساس بالنسبة لأمن حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الباردة.

ونشرت الولايات المتحدة قوات في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن أعدادها تراجعت منذ انهيار جدار برلين من نحو 200 ألف في 1990 إلى 34500 اليوم.

وأثار قرار "ترامب" في يوليو الماضي سحب 12 ألف جندي من ألمانيا صدمة خصوصاً في البلدات التي أقامت علاقات اقتصادية وثقافية متينة مع الجيش الأمريكي، على الرغم من أن الأمر كان مطروحاً منذ سنوات.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:17 PM

محو عدائية "ترامب" لبرلين.. واشنطن تعيد نشر 500 جندي بشكل دائم في ألمانيا

"أوستن" أكد استمرار الشراكة الأمنية والاقتصادية بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وقال "أوستن" للصحافيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور: "أبلغْتُ الوزيرة نيّتنا نشر نحو 500 عنصر أمريكي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن في موعد أقربه خريف العام الحالي".

وأضاف: "إن ألمانيا ستبقى شريكا أمنياً واقتصادياً مهماً، بالنسبة للولايات المتحدة لأعوام قادمة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتمثّل الخطوة موقفاً متمايزاً لإدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن عن ذاك الأكثر عدائية حيال ألمانيا، الذي انتهجته إدارة سلفه دونالد ترامب، الذي تحرّك لخفض الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، الذي لطالما اعتبر حجر الأساس بالنسبة لأمن حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الباردة.

ونشرت الولايات المتحدة قوات في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن أعدادها تراجعت منذ انهيار جدار برلين من نحو 200 ألف في 1990 إلى 34500 اليوم.

وأثار قرار "ترامب" في يوليو الماضي سحب 12 ألف جندي من ألمانيا صدمة خصوصاً في البلدات التي أقامت علاقات اقتصادية وثقافية متينة مع الجيش الأمريكي، على الرغم من أن الأمر كان مطروحاً منذ سنوات.

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