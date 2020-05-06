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عقب بطولته.. محافظ بيشة يكرم "القشيري" منقذ محتجزي سيول واعر

قام بإيقاف سيارته بالقرب من سيارتهما العالقة حتى قفزا عليها وخرجا

‏كرم اليوم محافظ بيشة محمد سعيد آل سبرة المواطن سالم مشيعل القشيري لإنقاذه يوم الاثنين الماضي محتجزين في سيول واعر جنوب المحافظة، وذلك بعد تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ شابَّيْن، علقا وسط السيول التي اجتاحت مركز واعر بسبب الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة.

وتفصيلاً، كرم محافظ بيشة اليوم المواطن سالم القشيري بعد أن أظهر مقطع فيديو يوم الاثنين الماضي شابين عالقَين في صندوق مركبتهما بسيل بمركز واعر جنوب بيشة.

وكان " القشيري " قد تقدم بمركبته من نوع "شاص"، وقام بإيقاف سيارته بالقرب من سيارتهما العالقة والمحاصَرة في السيول؛ ليتمكن الشابان من القفز على سيارة مُنقذهما، والرجوع وسط السيول، وإنقاذهما من وضعهما الذي كانا فيه، والنجاة إلى بر الأمان.

يشار إلى أن المحافظة قد شهدت مع العديد من المراكز والقرى التابعة لها، يوم الاثنين الماضي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تبعها جريان سيول بعض الأودية، وجرفت عدداً من المركبات بمركز واعر جنوب المحافظة.

محافظ بيشة محمد سعيد آل سبرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب بطولته.. محافظ بيشة يكرم "القشيري" منقذ محتجزي سيول واعر
سبق

‏كرم اليوم محافظ بيشة محمد سعيد آل سبرة المواطن سالم مشيعل القشيري لإنقاذه يوم الاثنين الماضي محتجزين في سيول واعر جنوب المحافظة، وذلك بعد تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ شابَّيْن، علقا وسط السيول التي اجتاحت مركز واعر بسبب الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة.

وتفصيلاً، كرم محافظ بيشة اليوم المواطن سالم القشيري بعد أن أظهر مقطع فيديو يوم الاثنين الماضي شابين عالقَين في صندوق مركبتهما بسيل بمركز واعر جنوب بيشة.

وكان " القشيري " قد تقدم بمركبته من نوع "شاص"، وقام بإيقاف سيارته بالقرب من سيارتهما العالقة والمحاصَرة في السيول؛ ليتمكن الشابان من القفز على سيارة مُنقذهما، والرجوع وسط السيول، وإنقاذهما من وضعهما الذي كانا فيه، والنجاة إلى بر الأمان.

يشار إلى أن المحافظة قد شهدت مع العديد من المراكز والقرى التابعة لها، يوم الاثنين الماضي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تبعها جريان سيول بعض الأودية، وجرفت عدداً من المركبات بمركز واعر جنوب المحافظة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:07 PM

عقب بطولته.. محافظ بيشة يكرم "القشيري" منقذ محتجزي سيول واعر

قام بإيقاف سيارته بالقرب من سيارتهما العالقة حتى قفزا عليها وخرجا

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سعود الدعجاني - بيشة
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2,834

‏كرم اليوم محافظ بيشة محمد سعيد آل سبرة المواطن سالم مشيعل القشيري لإنقاذه يوم الاثنين الماضي محتجزين في سيول واعر جنوب المحافظة، وذلك بعد تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ شابَّيْن، علقا وسط السيول التي اجتاحت مركز واعر بسبب الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة.

وتفصيلاً، كرم محافظ بيشة اليوم المواطن سالم القشيري بعد أن أظهر مقطع فيديو يوم الاثنين الماضي شابين عالقَين في صندوق مركبتهما بسيل بمركز واعر جنوب بيشة.

وكان " القشيري " قد تقدم بمركبته من نوع "شاص"، وقام بإيقاف سيارته بالقرب من سيارتهما العالقة والمحاصَرة في السيول؛ ليتمكن الشابان من القفز على سيارة مُنقذهما، والرجوع وسط السيول، وإنقاذهما من وضعهما الذي كانا فيه، والنجاة إلى بر الأمان.

يشار إلى أن المحافظة قد شهدت مع العديد من المراكز والقرى التابعة لها، يوم الاثنين الماضي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تبعها جريان سيول بعض الأودية، وجرفت عدداً من المركبات بمركز واعر جنوب المحافظة.

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