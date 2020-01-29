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"الثقافة" تكرّم "الطخيس" في ختام "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت"

تقديراً لمساهمته الفاعلة في تطور الفنون بالمملكة على مدى 4 عقود

: تعتزم وزارة الثقافة تكريم الفنان علي الطخيس يوم غدٍ الخميس في ختام الدورة الثانية من "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في حي السفارات بالرياض؛ وذلك تقديراً لمساهمته الفاعلة في تطور الفنون النحتية في المملكة على مدى مسيرة تجاوزت أربعة عقود.

ويختتم "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" فعاليات دورته الثانية غداً الخميس، بعد 20 يوماً من النشاط استمرت من 10 إلى 30 يناير 2020م، شارك خلالها 20 فناناً من مختلف دول العالم وصنعوا منحوتاتهم في موقع السمبوزيوم بحي السفارات بالرياض، مستلهمين أفكارهم من روح المكان وهويته.

ويشهد الحفل الختامي عرض أعمال الفنانين المشاركين بشكلها النهائي، وتكريمهم وهم: عصام جميل وفيصل النعمان من المملكة، كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بيتروف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، ورافاييل بيل من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بو عزيز من تونس.

وتهدف الوزارة إلى توفير منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون من المملكة بنظرائهم في العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات المعنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الثقافة السعودية.

وزارة الثقافة سمبوزيوم طويق الدولي للنحت حي السفارات بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تكرّم "الطخيس" في ختام "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت"
سبق

: تعتزم وزارة الثقافة تكريم الفنان علي الطخيس يوم غدٍ الخميس في ختام الدورة الثانية من "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في حي السفارات بالرياض؛ وذلك تقديراً لمساهمته الفاعلة في تطور الفنون النحتية في المملكة على مدى مسيرة تجاوزت أربعة عقود.

ويختتم "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" فعاليات دورته الثانية غداً الخميس، بعد 20 يوماً من النشاط استمرت من 10 إلى 30 يناير 2020م، شارك خلالها 20 فناناً من مختلف دول العالم وصنعوا منحوتاتهم في موقع السمبوزيوم بحي السفارات بالرياض، مستلهمين أفكارهم من روح المكان وهويته.

ويشهد الحفل الختامي عرض أعمال الفنانين المشاركين بشكلها النهائي، وتكريمهم وهم: عصام جميل وفيصل النعمان من المملكة، كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بيتروف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، ورافاييل بيل من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بو عزيز من تونس.

وتهدف الوزارة إلى توفير منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون من المملكة بنظرائهم في العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات المعنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الثقافة السعودية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
03:04 PM

"الثقافة" تكرّم "الطخيس" في ختام "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت"

تقديراً لمساهمته الفاعلة في تطور الفنون بالمملكة على مدى 4 عقود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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: تعتزم وزارة الثقافة تكريم الفنان علي الطخيس يوم غدٍ الخميس في ختام الدورة الثانية من "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في حي السفارات بالرياض؛ وذلك تقديراً لمساهمته الفاعلة في تطور الفنون النحتية في المملكة على مدى مسيرة تجاوزت أربعة عقود.

ويختتم "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" فعاليات دورته الثانية غداً الخميس، بعد 20 يوماً من النشاط استمرت من 10 إلى 30 يناير 2020م، شارك خلالها 20 فناناً من مختلف دول العالم وصنعوا منحوتاتهم في موقع السمبوزيوم بحي السفارات بالرياض، مستلهمين أفكارهم من روح المكان وهويته.

ويشهد الحفل الختامي عرض أعمال الفنانين المشاركين بشكلها النهائي، وتكريمهم وهم: عصام جميل وفيصل النعمان من المملكة، كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بيتروف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، ورافاييل بيل من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بو عزيز من تونس.

وتهدف الوزارة إلى توفير منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون من المملكة بنظرائهم في العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات المعنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الثقافة السعودية.

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