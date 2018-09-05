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تسلل حوثي فاشل في "مقبنة".. ومقتل وجرح عشرات المتمردين

مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات الميليشيا

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

ونقل موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأربعاء)، عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد، أن المواجهات نشبت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شرق جبل الحصن في مديرية مقبنة.

وأوضح أن قوات الجيش صدت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، عقب معارك ضارية، تكبدت خلالها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، مضيفا أن مدفعية الجيش، قصفت بشكل مكثف مواقع وتجمعات الميليشيا في الجبهة.

وأشار حميد إلى أن المليشيا الانقلابية تحاول استعادة المواقع التي حررتها قوات الجيش مؤخراً في مديرية مقبنة، إلا أن كل محاولاتها تفشل أمام صمود وعزيمة أبطال الجيش الوطني .

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تسلل حوثي فاشل في "مقبنة".. ومقتل وجرح عشرات المتمردين
سبق

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

ونقل موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأربعاء)، عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد، أن المواجهات نشبت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شرق جبل الحصن في مديرية مقبنة.

وأوضح أن قوات الجيش صدت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، عقب معارك ضارية، تكبدت خلالها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، مضيفا أن مدفعية الجيش، قصفت بشكل مكثف مواقع وتجمعات الميليشيا في الجبهة.

وأشار حميد إلى أن المليشيا الانقلابية تحاول استعادة المواقع التي حررتها قوات الجيش مؤخراً في مديرية مقبنة، إلا أن كل محاولاتها تفشل أمام صمود وعزيمة أبطال الجيش الوطني .

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
05:19 PM

تسلل حوثي فاشل في "مقبنة".. ومقتل وجرح عشرات المتمردين

مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

ونقل موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأربعاء)، عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد، أن المواجهات نشبت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شرق جبل الحصن في مديرية مقبنة.

وأوضح أن قوات الجيش صدت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، عقب معارك ضارية، تكبدت خلالها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، مضيفا أن مدفعية الجيش، قصفت بشكل مكثف مواقع وتجمعات الميليشيا في الجبهة.

وأشار حميد إلى أن المليشيا الانقلابية تحاول استعادة المواقع التي حررتها قوات الجيش مؤخراً في مديرية مقبنة، إلا أن كل محاولاتها تفشل أمام صمود وعزيمة أبطال الجيش الوطني .

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