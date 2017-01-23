"آل فردان" يرعى حفل جائزة "الألمعي" للتفوق الدراسي

توزيع الجوائز للطلاب المتفوقين من "المتوسطة" و"الثانوية"

رعى محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان، اليوم الأربعاء، على مسرح إدارة التعليم؛ حفل جائزة الدكتور علي الألمعي للتفوق الدراسي في نسختها الرابعة.

جاء ذلك بحضور صاحب الجائزة الدكتور علي الألمعي، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، ومشايخ القبائل ومنسوبي ومنسوبات تعليم ألمع، وأولياء أمور المتفوقين.

بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ورحّب مدير التعليم بالحضور، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ بالاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وبيّن أن الجائزة مبادرة رائدة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، مقدمًا شكره لصاحبها، ولكل من رسم الفرح على شفاه المتفوقين والمتفوقات.

عبر الدكتور علي الألمعي عن سعادته بالمساهمة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا في خدمة هذا الوطن المعطاء.

وجرى خلال الحفل عرض فيلم مرئي بعنوان: "في مسيرة التفوق"، واستمتع الحضور بأوبريت "علوّ"، صاغه شعرًا ونثرًا حسين الزيداني، وأخرجه محمد علي الصغير، وعبدالله محمد آل مسدف، وأداء طلاب مجمع الهدى، بمشاركة طلاب ثانوية الملك عبد العزيز.

وكرمت المساعدة للشؤون التعليمية عزيزة حسن؛ المتفوقات بجائزة الألمعي، في حفل بهذه المناسبة بلجنة التنمية الاجتماعية بالجرف.

وتخلل الحفل كلمة للمساعدة، وأخرى للمتفوقات، وفيلم مرئي "في مسيرة التفوق".

ووزّعت الجوائز ـ في ختام الحفل ـ على الطلاب المتفوقين في العام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، من المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتقطت الصور التذكارية للجميع في استوديو إدارة الإعلام والاتصال.