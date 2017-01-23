النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل فردان" يرعى حفل جائزة "الألمعي" للتفوق الدراسي

توزيع الجوائز للطلاب المتفوقين من "المتوسطة" و"الثانوية"

رعى محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان، اليوم الأربعاء، على مسرح إدارة التعليم؛ حفل جائزة الدكتور علي الألمعي للتفوق الدراسي في نسختها الرابعة.

جاء ذلك بحضور صاحب الجائزة الدكتور علي الألمعي، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، ومشايخ القبائل ومنسوبي ومنسوبات تعليم ألمع، وأولياء أمور المتفوقين.

بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ورحّب مدير التعليم بالحضور، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ بالاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وبيّن أن الجائزة مبادرة رائدة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، مقدمًا شكره لصاحبها، ولكل من رسم الفرح على شفاه المتفوقين والمتفوقات.

عبر الدكتور علي الألمعي عن سعادته بالمساهمة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا في خدمة هذا الوطن المعطاء.

وجرى خلال الحفل عرض فيلم مرئي بعنوان: "في مسيرة التفوق"، واستمتع الحضور بأوبريت "علوّ"، صاغه شعرًا ونثرًا حسين الزيداني، وأخرجه محمد علي الصغير، وعبدالله محمد آل مسدف، وأداء طلاب مجمع الهدى، بمشاركة طلاب ثانوية الملك عبد العزيز.

وكرمت المساعدة للشؤون التعليمية عزيزة حسن؛ المتفوقات بجائزة الألمعي، في حفل بهذه المناسبة بلجنة التنمية الاجتماعية بالجرف.

وتخلل الحفل كلمة للمساعدة، وأخرى للمتفوقات، وفيلم مرئي "في مسيرة التفوق".

ووزّعت الجوائز ـ في ختام الحفل ـ على الطلاب المتفوقين في العام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، من المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتقطت الصور التذكارية للجميع في استوديو إدارة الإعلام والاتصال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"آل فردان" يرعى حفل جائزة "الألمعي" للتفوق الدراسي
سبق

رعى محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان، اليوم الأربعاء، على مسرح إدارة التعليم؛ حفل جائزة الدكتور علي الألمعي للتفوق الدراسي في نسختها الرابعة.

جاء ذلك بحضور صاحب الجائزة الدكتور علي الألمعي، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، ومشايخ القبائل ومنسوبي ومنسوبات تعليم ألمع، وأولياء أمور المتفوقين.

بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ورحّب مدير التعليم بالحضور، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ بالاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وبيّن أن الجائزة مبادرة رائدة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، مقدمًا شكره لصاحبها، ولكل من رسم الفرح على شفاه المتفوقين والمتفوقات.

عبر الدكتور علي الألمعي عن سعادته بالمساهمة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا في خدمة هذا الوطن المعطاء.

وجرى خلال الحفل عرض فيلم مرئي بعنوان: "في مسيرة التفوق"، واستمتع الحضور بأوبريت "علوّ"، صاغه شعرًا ونثرًا حسين الزيداني، وأخرجه محمد علي الصغير، وعبدالله محمد آل مسدف، وأداء طلاب مجمع الهدى، بمشاركة طلاب ثانوية الملك عبد العزيز.

وكرمت المساعدة للشؤون التعليمية عزيزة حسن؛ المتفوقات بجائزة الألمعي، في حفل بهذه المناسبة بلجنة التنمية الاجتماعية بالجرف.

وتخلل الحفل كلمة للمساعدة، وأخرى للمتفوقات، وفيلم مرئي "في مسيرة التفوق".

ووزّعت الجوائز ـ في ختام الحفل ـ على الطلاب المتفوقين في العام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، من المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتقطت الصور التذكارية للجميع في استوديو إدارة الإعلام والاتصال.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:15 PM

"آل فردان" يرعى حفل جائزة "الألمعي" للتفوق الدراسي

توزيع الجوائز للطلاب المتفوقين من "المتوسطة" و"الثانوية"

A A A
فايع الزيادي - رجال ألمع
0
151

رعى محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان، اليوم الأربعاء، على مسرح إدارة التعليم؛ حفل جائزة الدكتور علي الألمعي للتفوق الدراسي في نسختها الرابعة.

جاء ذلك بحضور صاحب الجائزة الدكتور علي الألمعي، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، ومشايخ القبائل ومنسوبي ومنسوبات تعليم ألمع، وأولياء أمور المتفوقين.

بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ورحّب مدير التعليم بالحضور، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ بالاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وبيّن أن الجائزة مبادرة رائدة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، مقدمًا شكره لصاحبها، ولكل من رسم الفرح على شفاه المتفوقين والمتفوقات.

عبر الدكتور علي الألمعي عن سعادته بالمساهمة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا في خدمة هذا الوطن المعطاء.

وجرى خلال الحفل عرض فيلم مرئي بعنوان: "في مسيرة التفوق"، واستمتع الحضور بأوبريت "علوّ"، صاغه شعرًا ونثرًا حسين الزيداني، وأخرجه محمد علي الصغير، وعبدالله محمد آل مسدف، وأداء طلاب مجمع الهدى، بمشاركة طلاب ثانوية الملك عبد العزيز.

وكرمت المساعدة للشؤون التعليمية عزيزة حسن؛ المتفوقات بجائزة الألمعي، في حفل بهذه المناسبة بلجنة التنمية الاجتماعية بالجرف.

وتخلل الحفل كلمة للمساعدة، وأخرى للمتفوقات، وفيلم مرئي "في مسيرة التفوق".

ووزّعت الجوائز ـ في ختام الحفل ـ على الطلاب المتفوقين في العام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، من المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتقطت الصور التذكارية للجميع في استوديو إدارة الإعلام والاتصال.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,669
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,352
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,584
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,512

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة