والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫

‏‎أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.

وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل عبدالرزاق البجالي سبق 2020-07-08 ‏‎أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم. والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫



08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 10:10 PM

وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل تتضمن عودة الأمور بالكثافة نفسها مع تطبيق احترازات كورونا





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‏‎أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.

والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫



