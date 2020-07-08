وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل
تتضمن عودة الأمور بالكثافة نفسها مع تطبيق احترازات كورونا
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.
والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.
وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل
عبدالرزاق البجاليسبق2020-07-08
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.
والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.
08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
10:10 PM
وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل
تتضمن عودة الأمور بالكثافة نفسها مع تطبيق احترازات كورونا
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.
والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.