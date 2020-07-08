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وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل

تتضمن عودة الأمور بالكثافة نفسها مع تطبيق احترازات كورونا

‏‎أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.

والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫


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وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل
سبق

‏‎أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.

والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫


08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
10:10 PM

وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل

تتضمن عودة الأمور بالكثافة نفسها مع تطبيق احترازات كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
14
24,082

‏‎أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.

والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫


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