النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

16 مدرسة "بنات" لمرحلة الطفولة المبكرة بالخرج

تضم الفئة العمرية من 4 إلى 9 سنوات

استعدت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة، في 16 مدرسة ابتدائية "بنات".

وقال مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي: إن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة هي التي تضم الفئة العمرية من أربع إلى تسع سنوات.

وأضاف "العتيبي" أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية الوزارة في خطتها الاستراتيجية للتحول الوطني 2030.

وأوضح أن من أهداف الطفولة المبكرة، زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم، وتكوين شخصية الطفل، وتنمية مهاراته اللغوية والعددية والفنية، وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه، وغرس الثقة لدى الطفل، وغرس القيم والأخلاق السليمة.

وأشار "العتيبي" إلى أن الإدارة عملت منذ فترة على تجهيز وإعداد المدارس المطبقة لمرحلة الطفولة، وأن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
16 مدرسة "بنات" لمرحلة الطفولة المبكرة بالخرج
سبق

استعدت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة، في 16 مدرسة ابتدائية "بنات".

وقال مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي: إن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة هي التي تضم الفئة العمرية من أربع إلى تسع سنوات.

وأضاف "العتيبي" أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية الوزارة في خطتها الاستراتيجية للتحول الوطني 2030.

وأوضح أن من أهداف الطفولة المبكرة، زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم، وتكوين شخصية الطفل، وتنمية مهاراته اللغوية والعددية والفنية، وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه، وغرس الثقة لدى الطفل، وغرس القيم والأخلاق السليمة.

وأشار "العتيبي" إلى أن الإدارة عملت منذ فترة على تجهيز وإعداد المدارس المطبقة لمرحلة الطفولة، وأن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:30 PM

16 مدرسة "بنات" لمرحلة الطفولة المبكرة بالخرج

تضم الفئة العمرية من 4 إلى 9 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
0
141

استعدت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة، في 16 مدرسة ابتدائية "بنات".

وقال مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي: إن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة هي التي تضم الفئة العمرية من أربع إلى تسع سنوات.

وأضاف "العتيبي" أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية الوزارة في خطتها الاستراتيجية للتحول الوطني 2030.

وأوضح أن من أهداف الطفولة المبكرة، زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم، وتكوين شخصية الطفل، وتنمية مهاراته اللغوية والعددية والفنية، وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه، وغرس الثقة لدى الطفل، وغرس القيم والأخلاق السليمة.

وأشار "العتيبي" إلى أن الإدارة عملت منذ فترة على تجهيز وإعداد المدارس المطبقة لمرحلة الطفولة، وأن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,359
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,517
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,557
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,605

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة