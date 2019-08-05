16 مدرسة "بنات" لمرحلة الطفولة المبكرة بالخرج

تضم الفئة العمرية من 4 إلى 9 سنوات

استعدت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة، في 16 مدرسة ابتدائية "بنات".

وقال مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي: إن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة هي التي تضم الفئة العمرية من أربع إلى تسع سنوات.

وأضاف "العتيبي" أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية الوزارة في خطتها الاستراتيجية للتحول الوطني 2030.

وأوضح أن من أهداف الطفولة المبكرة، زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم، وتكوين شخصية الطفل، وتنمية مهاراته اللغوية والعددية والفنية، وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه، وغرس الثقة لدى الطفل، وغرس القيم والأخلاق السليمة.

وأشار "العتيبي" إلى أن الإدارة عملت منذ فترة على تجهيز وإعداد المدارس المطبقة لمرحلة الطفولة، وأن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل.