من اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في "ولاية" لاسترداد مفقودات حج 1442
يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك
دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم "ولاية"، حجاج بيت الله الحرام ومَن له مفقودات في حج عام 1442هـ، إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع "ولاية" يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك؛ مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
من اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في "ولاية" لاسترداد مفقودات حج 1442
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-23
دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم "ولاية"، حجاج بيت الله الحرام ومَن له مفقودات في حج عام 1442هـ، إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع "ولاية" يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك؛ مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم "ولاية"، حجاج بيت الله الحرام ومَن له مفقودات في حج عام 1442هـ، إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع "ولاية" يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك؛ مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.