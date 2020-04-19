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"موانئ" تعلن بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا.. اليوم

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي السفينة الرافعة للعلم السيبيري كأول سفينة حاويات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا عبر استقبال محطة البضائع العامة والحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع اليوم، السفينة (CONTSHIP ONO) الرافعة للعلم السيبيري، كأول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي الجديد CMA CGM))، بما يسهم في تعزيز تنافسية خدمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.
ويأتي ذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها موانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية ضمن خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عديدة لاستثمار موقع ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، وذلك لخدمة المجمعات الصناعية في المنطقة، والمدينة المنورة ومحفظاتها مستقبلاً، تلبيةً لجميع احتياجات المنطقة ولما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية وسرعة في مناولة الحاويات.
وسيسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين موانئ المملكة "ميناء جدة الإسلامي - ميناء الملك فهد الصناعي بينبع"، وكذلك ربط الميناءين مع موانئ شرق إفريقيا، كما سيؤدي إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، بالإضافة إلى الإسهام في الاستيراد المباشر من شرق إفريقيا وزيادة التبادل التجاري.
يذكر أن الخط الملاحي الجديد لصالح الشركة العالمية الرائدة في الشحن والخدمات المساندة ( CMA CGM) سيقدم خدمة أسبوعية مباشرة جديدة بين المملكة وكينيا والصومال عبر 4 سفن مخصصة على أساس أسبوعي في هذه الخدمة.

موانئ الهيئة العامة للموانئ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ" تعلن بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا.. اليوم
سبق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا عبر استقبال محطة البضائع العامة والحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع اليوم، السفينة (CONTSHIP ONO) الرافعة للعلم السيبيري، كأول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي الجديد CMA CGM))، بما يسهم في تعزيز تنافسية خدمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.
ويأتي ذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها موانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية ضمن خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عديدة لاستثمار موقع ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، وذلك لخدمة المجمعات الصناعية في المنطقة، والمدينة المنورة ومحفظاتها مستقبلاً، تلبيةً لجميع احتياجات المنطقة ولما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية وسرعة في مناولة الحاويات.
وسيسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين موانئ المملكة "ميناء جدة الإسلامي - ميناء الملك فهد الصناعي بينبع"، وكذلك ربط الميناءين مع موانئ شرق إفريقيا، كما سيؤدي إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، بالإضافة إلى الإسهام في الاستيراد المباشر من شرق إفريقيا وزيادة التبادل التجاري.
يذكر أن الخط الملاحي الجديد لصالح الشركة العالمية الرائدة في الشحن والخدمات المساندة ( CMA CGM) سيقدم خدمة أسبوعية مباشرة جديدة بين المملكة وكينيا والصومال عبر 4 سفن مخصصة على أساس أسبوعي في هذه الخدمة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
02:27 PM

"موانئ" تعلن بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا.. اليوم

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي السفينة الرافعة للعلم السيبيري كأول سفينة حاويات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا عبر استقبال محطة البضائع العامة والحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع اليوم، السفينة (CONTSHIP ONO) الرافعة للعلم السيبيري، كأول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي الجديد CMA CGM))، بما يسهم في تعزيز تنافسية خدمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.
ويأتي ذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها موانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية ضمن خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عديدة لاستثمار موقع ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، وذلك لخدمة المجمعات الصناعية في المنطقة، والمدينة المنورة ومحفظاتها مستقبلاً، تلبيةً لجميع احتياجات المنطقة ولما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية وسرعة في مناولة الحاويات.
وسيسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين موانئ المملكة "ميناء جدة الإسلامي - ميناء الملك فهد الصناعي بينبع"، وكذلك ربط الميناءين مع موانئ شرق إفريقيا، كما سيؤدي إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، بالإضافة إلى الإسهام في الاستيراد المباشر من شرق إفريقيا وزيادة التبادل التجاري.
يذكر أن الخط الملاحي الجديد لصالح الشركة العالمية الرائدة في الشحن والخدمات المساندة ( CMA CGM) سيقدم خدمة أسبوعية مباشرة جديدة بين المملكة وكينيا والصومال عبر 4 سفن مخصصة على أساس أسبوعي في هذه الخدمة.

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