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"الغذاء والدواء" تبدأ تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج 1440هـ

تهدف إلى سلامة غذاء الحجاج والتأكد من مأمونية أدويتهم

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية لموسم حج 1440هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تهدف إلى سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة.
ودشنت "الغذاء والدواء" خطتها بالرقابة على الإرساليات الواردة من مكاتب شؤون الحجاج عبر منفذي الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، إضافة إلى تكثيف الدور الرقابي في المنافذ البرية والبحرية للتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
وتشمل الخطة الرقابية للهيئة خلال موسم حج 1440هـ، التفتيش على المنشآت الغذائية في نطاق أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة، والتفتيش على المركبات الناقلة للمواد الغذائية في النقاط الرئيسيّة لمداخل منطقة مكة المكرمة، والتفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، والتفتيش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية، والمشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.
وتضمن الجانب التوعوي من الخطة زيادة ثقافة ضيوف الرحمن في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وطرق حفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك عبر جناح توعوي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.
ويقدم المختصون التوعية للحجاج في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى تقديم مواد توعوية مطبوعة ومسموعة ومرئية للحجاج في المطارات باللغات الأكثر تحدثاً ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والإندونيسية والهندية.
وتشمل الخطة أيضاً تقديم معلومات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية للتعريف بالطرق الصحيحة لتداول الغذاء ما يسهم بشكل كبير في الحد من التسمم الغذائي.

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"الغذاء والدواء" تبدأ تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج 1440هـ
سبق

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية لموسم حج 1440هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تهدف إلى سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة.
ودشنت "الغذاء والدواء" خطتها بالرقابة على الإرساليات الواردة من مكاتب شؤون الحجاج عبر منفذي الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، إضافة إلى تكثيف الدور الرقابي في المنافذ البرية والبحرية للتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
وتشمل الخطة الرقابية للهيئة خلال موسم حج 1440هـ، التفتيش على المنشآت الغذائية في نطاق أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة، والتفتيش على المركبات الناقلة للمواد الغذائية في النقاط الرئيسيّة لمداخل منطقة مكة المكرمة، والتفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، والتفتيش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية، والمشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.
وتضمن الجانب التوعوي من الخطة زيادة ثقافة ضيوف الرحمن في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وطرق حفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك عبر جناح توعوي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.
ويقدم المختصون التوعية للحجاج في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى تقديم مواد توعوية مطبوعة ومسموعة ومرئية للحجاج في المطارات باللغات الأكثر تحدثاً ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والإندونيسية والهندية.
وتشمل الخطة أيضاً تقديم معلومات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية للتعريف بالطرق الصحيحة لتداول الغذاء ما يسهم بشكل كبير في الحد من التسمم الغذائي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
02:48 PM

"الغذاء والدواء" تبدأ تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج 1440هـ

تهدف إلى سلامة غذاء الحجاج والتأكد من مأمونية أدويتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية لموسم حج 1440هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تهدف إلى سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة.
ودشنت "الغذاء والدواء" خطتها بالرقابة على الإرساليات الواردة من مكاتب شؤون الحجاج عبر منفذي الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، إضافة إلى تكثيف الدور الرقابي في المنافذ البرية والبحرية للتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
وتشمل الخطة الرقابية للهيئة خلال موسم حج 1440هـ، التفتيش على المنشآت الغذائية في نطاق أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة، والتفتيش على المركبات الناقلة للمواد الغذائية في النقاط الرئيسيّة لمداخل منطقة مكة المكرمة، والتفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، والتفتيش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية، والمشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.
وتضمن الجانب التوعوي من الخطة زيادة ثقافة ضيوف الرحمن في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وطرق حفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك عبر جناح توعوي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.
ويقدم المختصون التوعية للحجاج في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى تقديم مواد توعوية مطبوعة ومسموعة ومرئية للحجاج في المطارات باللغات الأكثر تحدثاً ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والإندونيسية والهندية.
وتشمل الخطة أيضاً تقديم معلومات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية للتعريف بالطرق الصحيحة لتداول الغذاء ما يسهم بشكل كبير في الحد من التسمم الغذائي.

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