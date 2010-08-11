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الجبير: ندعو الأطراف اليمنية في عدن لوأد هذه الفتنة وتوحيد الصف

قال: المملكة لن تتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد

في أول تعليق له على الأحداث في عدن، غرّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قائلًا: تدعو المملكة القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وتابع وفق تغريداته على "تويتر" صباح اليوم: نؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يُخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

وأضاف: ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلًا في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف، وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم، والمملكة ستظلّ دائمًا أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق، ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قد صرّح بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتُوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة وتوحيد الصف؛ وذلك للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير: ندعو الأطراف اليمنية في عدن لوأد هذه الفتنة وتوحيد الصف
سبق

في أول تعليق له على الأحداث في عدن، غرّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قائلًا: تدعو المملكة القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وتابع وفق تغريداته على "تويتر" صباح اليوم: نؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يُخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

وأضاف: ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلًا في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف، وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم، والمملكة ستظلّ دائمًا أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق، ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قد صرّح بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتُوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة وتوحيد الصف؛ وذلك للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
08:51 AM

الجبير: ندعو الأطراف اليمنية في عدن لوأد هذه الفتنة وتوحيد الصف

قال: المملكة لن تتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أول تعليق له على الأحداث في عدن، غرّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قائلًا: تدعو المملكة القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وتابع وفق تغريداته على "تويتر" صباح اليوم: نؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يُخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

وأضاف: ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلًا في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف، وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم، والمملكة ستظلّ دائمًا أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق، ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قد صرّح بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتُوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة وتوحيد الصف؛ وذلك للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا.

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