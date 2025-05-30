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شاهد.. وصول شحنة 8 أطنان تمور فاخرة هدية الملك لمسلمي البوسنة والهرسك

تعمل الشؤون الإسلامية على توزيعها على المراكز والمساجد ودور اللاجئين

وصلت، اليوم، إلى العاصمة سراييفو أكثر من 8 طن من التمور الفاخرة، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين توزيعها في دولة البوسنة والهرسك، ضمن أعمال ومناشط الوزارة لعام 1440هـ.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي والإسلامي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن هذه الهدية هي امتداد للأعمال الخيرية التي تواصل المملكة تقديمها في شهر الخير والعطاء، وتجسيداً لدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

ونوّه "آل الشيخ" بالمتابعة الحيثية والمتواصلة من رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال وبرامج المركز، ودعم رسالته في خدمة المسلمين، والعمل على تميز الخدمات التي يقدمها المركز.

وبيّن الدكتور "آل الشيخ" أن العمل جارٍ على توزيع هذه الشحنة، والتي تمثل 20 طن على المساجد والمراكز الإسلامي في مختلف مدن البوسنة ودور اللاجئين، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي يعد معلماً إسلامياً بارزاً يؤمه آلاف المسلمين في الصلوات المفروضة ويقيم برامج ومناشط رمضانية متخصصة كمشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وبرامج توعوية وثقافية ورياضية يستفيد من مسلمي البوسنة ودول البلقان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وصول شحنة 8 أطنان تمور فاخرة هدية الملك لمسلمي البوسنة والهرسك
سبق

وصلت، اليوم، إلى العاصمة سراييفو أكثر من 8 طن من التمور الفاخرة، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين توزيعها في دولة البوسنة والهرسك، ضمن أعمال ومناشط الوزارة لعام 1440هـ.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي والإسلامي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن هذه الهدية هي امتداد للأعمال الخيرية التي تواصل المملكة تقديمها في شهر الخير والعطاء، وتجسيداً لدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

ونوّه "آل الشيخ" بالمتابعة الحيثية والمتواصلة من رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال وبرامج المركز، ودعم رسالته في خدمة المسلمين، والعمل على تميز الخدمات التي يقدمها المركز.

وبيّن الدكتور "آل الشيخ" أن العمل جارٍ على توزيع هذه الشحنة، والتي تمثل 20 طن على المساجد والمراكز الإسلامي في مختلف مدن البوسنة ودور اللاجئين، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي يعد معلماً إسلامياً بارزاً يؤمه آلاف المسلمين في الصلوات المفروضة ويقيم برامج ومناشط رمضانية متخصصة كمشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وبرامج توعوية وثقافية ورياضية يستفيد من مسلمي البوسنة ودول البلقان.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
05:32 PM

شاهد.. وصول شحنة 8 أطنان تمور فاخرة هدية الملك لمسلمي البوسنة والهرسك

تعمل الشؤون الإسلامية على توزيعها على المراكز والمساجد ودور اللاجئين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,969

وصلت، اليوم، إلى العاصمة سراييفو أكثر من 8 طن من التمور الفاخرة، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين توزيعها في دولة البوسنة والهرسك، ضمن أعمال ومناشط الوزارة لعام 1440هـ.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي والإسلامي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن هذه الهدية هي امتداد للأعمال الخيرية التي تواصل المملكة تقديمها في شهر الخير والعطاء، وتجسيداً لدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

ونوّه "آل الشيخ" بالمتابعة الحيثية والمتواصلة من رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال وبرامج المركز، ودعم رسالته في خدمة المسلمين، والعمل على تميز الخدمات التي يقدمها المركز.

وبيّن الدكتور "آل الشيخ" أن العمل جارٍ على توزيع هذه الشحنة، والتي تمثل 20 طن على المساجد والمراكز الإسلامي في مختلف مدن البوسنة ودور اللاجئين، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي يعد معلماً إسلامياً بارزاً يؤمه آلاف المسلمين في الصلوات المفروضة ويقيم برامج ومناشط رمضانية متخصصة كمشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وبرامج توعوية وثقافية ورياضية يستفيد من مسلمي البوسنة ودول البلقان.

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