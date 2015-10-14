"الخوارج شوكة في خاصرة الأمة" في محاضرة بالجامعة الإسلامية

"الحجيلي": أخطر فرقهم "القاعدة"

نظمت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ممثلة بوحدة التوعية الفكرية بالتعاون مع كلية الشريعة، الاثنين، محاضرة علمية بعنوان: "الخوارج شوكة في خاصرة الأمة"، قدمها الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي.

وقال الدكتور "الحجيلي" إن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - وخطرها عظيم في تفريق الأمة.

وأضاف أن معرفة خطرها يلزم كل شباب الأمة للحذر منها وكشف ضلالات أتباعها، موضحًا أن أخطر فرق الخوارج هم "القاعدة" الذين يؤلبون الناس على الحكام من خلال نشر الأخطاء وتضخيمها باسم الإصلاح.

ولفت إلى أن فرقة الخوارج وردت في الكتاب والسنة، على أنها ضالة أساءت للعالم عامة وللمسلمين خاصة، مشيرًا إلى أن أصحابها يخرجون على أوصاف وألوان متعددة، وتتسلط بأسماء وفرق وشعارات زائفة.