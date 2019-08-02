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حجاج الجزائر يشيدون بخدمات ضيوف الرحمن.. شاهد ما قاله أحدهم عن المملكة

عبروا عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين لما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال

عبّر عدد من الحجاج الجزائريين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين؛ أثناء وصولهم للأراضي المقدسة بما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال، وما قُدّم لهم من تسهيلات وخدمات جليلة، كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال مكتب ٨٨ جزائر برئاسة المطوف الدكتور عمر سراج ومنسوبي المكتب، للحجاج من دولة الجزائر الشقيقة، الذين أشادوا بدور المملكة العربية السعودية في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.

وأثنى الحجاج الجزائريون على ما وجدوه من حفاوة ومحبة وما رأوه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، في سبيل أداء نسكهم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

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حجاج الجزائر يشيدون بخدمات ضيوف الرحمن.. شاهد ما قاله أحدهم عن المملكة
سبق

عبّر عدد من الحجاج الجزائريين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين؛ أثناء وصولهم للأراضي المقدسة بما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال، وما قُدّم لهم من تسهيلات وخدمات جليلة، كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال مكتب ٨٨ جزائر برئاسة المطوف الدكتور عمر سراج ومنسوبي المكتب، للحجاج من دولة الجزائر الشقيقة، الذين أشادوا بدور المملكة العربية السعودية في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.

وأثنى الحجاج الجزائريون على ما وجدوه من حفاوة ومحبة وما رأوه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، في سبيل أداء نسكهم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
11:48 PM

حجاج الجزائر يشيدون بخدمات ضيوف الرحمن.. شاهد ما قاله أحدهم عن المملكة

عبروا عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين لما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,391

عبّر عدد من الحجاج الجزائريين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين؛ أثناء وصولهم للأراضي المقدسة بما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال، وما قُدّم لهم من تسهيلات وخدمات جليلة، كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال مكتب ٨٨ جزائر برئاسة المطوف الدكتور عمر سراج ومنسوبي المكتب، للحجاج من دولة الجزائر الشقيقة، الذين أشادوا بدور المملكة العربية السعودية في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.

وأثنى الحجاج الجزائريون على ما وجدوه من حفاوة ومحبة وما رأوه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، في سبيل أداء نسكهم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

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