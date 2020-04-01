تنسيقية مكافحة التدخين تحثّ على الالتزام بالحجر المنزلي

"الشيخ" يحذّر متعاطي التبغ من الاستمرار في العادة السلبية

وجهت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة، بضرورة بقاء المواطنين والمقيمين في المنازل خلال الفترة المقبلة لكي تتحسن الحالة العامة ويختفي هذا الوباء "فيروس كورونا المستجد"، ومتابعة ما يستجد من تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في هذا الصدد.

وحذر رئيس اللجنة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، المدخنين ومتعاطي التبغ، من الاستمرار في هذه العادة السلبية؛ مشيرًا إلى أن فيروس "كوفيد-19"، هو أشد فتكًا بمن يعاني من أمراض الرئة والتنفس.

وقال: الفرصة اليوم سانحة للإقلاع عن هذه الآفة من أجل الحفاظ على صحتهم وحياتهم وحياة من يحبونهم من فلذات أكبادهم وزوجاتهم والمقربين منهم، بالتخلص من هذه السموم القاتلة، وتقديرًا لجهود رجال الأمن والصحة الذين يخاطرون بأرواحهم في سبيل أن نعيش بصحة وسلامة.

وأضاف "الشيخ": جمعيات مكافحة التدخين المنتشرة في أنحاء المملكة تُواصل نشر برامجها التوعوية والتثقيفية والاستشارية عن بُعد عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي على مدار الـ24 ساعة؛ مهيبة بمن أراد الإقلاع عن التبغ بالتواصل معها ليجد الحلول المناسبة.

يُذكر أن اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة والتي تمثل عشر جمعيات بمختلف المناطق؛ تعمل طيلة العام على توعية وتحصين الشباب من كلا الجنسين من آفة التدخين، كما تثمر برامجها طيلة العام على إقلاع آلاف الأشخاص عن السموم والعودة إلى الحياة الطبيعية.