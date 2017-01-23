النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف كل مساعداتها

خشية التعرض لدعاوى قضائية تحت طائلة الإرهاب

بعثت الحكومة الفلسطينية برسالة إلى الإدارة الأميركية، طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية، ما يهدد التنسيق الأمني مع إسرائيل ومشاريع تنموية قيد الإنشاء.

ونقلت" فرانس برس" عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الثلاثاء) قوله: "نعم أؤكد الرسالة وجرى إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".

وأشار "عريقات" إلى أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصاراً باسم "أتكا" وسيدخل قريباً حيز التنفيذ.

وقال المسؤول الفلسطيني: "نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية، أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعماً مالياً هدفه سياسي لا نريدها".

وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة، من عائلات أميركيين ضحايا هجمات فلسطينية سابقة توعدوا بمقاضاتها بتهمة تأييد العنف.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف كل مساعداتها
سبق

بعثت الحكومة الفلسطينية برسالة إلى الإدارة الأميركية، طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية، ما يهدد التنسيق الأمني مع إسرائيل ومشاريع تنموية قيد الإنشاء.

ونقلت" فرانس برس" عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الثلاثاء) قوله: "نعم أؤكد الرسالة وجرى إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".

وأشار "عريقات" إلى أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصاراً باسم "أتكا" وسيدخل قريباً حيز التنفيذ.

وقال المسؤول الفلسطيني: "نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية، أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعماً مالياً هدفه سياسي لا نريدها".

وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة، من عائلات أميركيين ضحايا هجمات فلسطينية سابقة توعدوا بمقاضاتها بتهمة تأييد العنف.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
11:29 PM

الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف كل مساعداتها

خشية التعرض لدعاوى قضائية تحت طائلة الإرهاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
361

بعثت الحكومة الفلسطينية برسالة إلى الإدارة الأميركية، طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية، ما يهدد التنسيق الأمني مع إسرائيل ومشاريع تنموية قيد الإنشاء.

ونقلت" فرانس برس" عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الثلاثاء) قوله: "نعم أؤكد الرسالة وجرى إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".

وأشار "عريقات" إلى أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصاراً باسم "أتكا" وسيدخل قريباً حيز التنفيذ.

وقال المسؤول الفلسطيني: "نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية، أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعماً مالياً هدفه سياسي لا نريدها".

وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة، من عائلات أميركيين ضحايا هجمات فلسطينية سابقة توعدوا بمقاضاتها بتهمة تأييد العنف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,588
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,275
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,553
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,471

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة