صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار، على ترقية حسين محمد صالح كمال الموظف بشرطة العاصمة المقدسة إلى المرتبة السادسة.
"حسين محمد" إلى المرتبة السادسة بشرطة العاصمة المقدسة
صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار، على ترقية حسين محمد صالح كمال الموظف بشرطة العاصمة المقدسة إلى المرتبة السادسة.
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"حسين محمد" إلى المرتبة السادسة بشرطة العاصمة المقدسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-15
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:41 PM
"حسين محمد" إلى المرتبة السادسة بشرطة العاصمة المقدسة
صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار، على ترقية حسين محمد صالح كمال الموظف بشرطة العاصمة المقدسة إلى المرتبة السادسة.
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