نفّذت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من مشعر منى إلى عرفات.
وتضمنت الفرضية، نظافة طرق المشاة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة على أن يتم نظافة طرق المشاة وتهيئتها.
وتم تنفيذ التجربة الفرضية بمشاركة عقود النظافة الخمس، حيث بلغت إجماليات التكثيف (310 عامل نظافة)، ومكنسة 3 ياردة عدد (12)، ومكنسة 7 ياردة عدد (5)، وغراف صغير مع فرشة عدد (7)، وقلاب 20 طن (2)، وغراف كبير (1)، وضاغط 22 ياردة (1).
محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة
من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة
نفّذت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من مشعر منى إلى عرفات.
وتضمنت الفرضية، نظافة طرق المشاة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة على أن يتم نظافة طرق المشاة وتهيئتها.
وتم تنفيذ التجربة الفرضية بمشاركة عقود النظافة الخمس، حيث بلغت إجماليات التكثيف (310 عامل نظافة)، ومكنسة 3 ياردة عدد (12)، ومكنسة 7 ياردة عدد (5)، وغراف صغير مع فرشة عدد (7)، وقلاب 20 طن (2)، وغراف كبير (1)، وضاغط 22 ياردة (1).
نفّذت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من مشعر منى إلى عرفات.
محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة
من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة
نفّذت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من مشعر منى إلى عرفات.
وتضمنت الفرضية، نظافة طرق المشاة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة على أن يتم نظافة طرق المشاة وتهيئتها.
وتم تنفيذ التجربة الفرضية بمشاركة عقود النظافة الخمس، حيث بلغت إجماليات التكثيف (310 عامل نظافة)، ومكنسة 3 ياردة عدد (12)، ومكنسة 7 ياردة عدد (5)، وغراف صغير مع فرشة عدد (7)، وقلاب 20 طن (2)، وغراف كبير (1)، وضاغط 22 ياردة (1).