مدرب "فلامنجو" البرازيلي يتغنى بـ"كاريلو" محترف "الهلال"

تغنى المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس بمحترف نادي الهلال الحالي، اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، معتبراً أنه مثال رائع للشباب البيروفي، ومشيداً في الوقت ذاته بإمكانيات اللاعب الفنية.

وكان المدرب البرتغالي، والذي سبق وأن قاد "الهلال"، يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام "ريفربليت" الأرجنتيني في نهائي كأس الليبرتادوريس والذي يقام في البيرو.

وسأل الإعلام البيروفي المدرب عن "كاريلو"، حيث قال إنه فخور بأن عمل معه في البرتغال، وفي نادي الهلال السعودي، وأنه نموذج جيد للشباب البيروفي، وأنه يملك روحاً جيدة داخل الفريق.

وعن إمكانية وجودهما سوياً في المستقبل مع أي فريق قال: "الخطط المستقبلية في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، ولكن كل ما أستطيع ذكره أن اللاعب رائع على المستوى الفني والأخلاقي".

وتحدثت صحيفة libro البيروفية عن أن اللاعب ومدربه السابق قد يتواجهان في بطولة كأس العالم للأندية حال فوز "الهلال" و"فلامنجو" بالألقاب القارية التي تنتظرهما، ثم سيكون على "الهلال" الفوز على "الترجي" التونسي لأجل مواجهة فلامنجو.