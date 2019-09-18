النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أخضر كرة الطاولة" يتأهل لمونديال 2020

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى بطولة العالم ( كوريا 2020 )، بعد أن حقق الترتيب 11 على مستوى منتخبات آسيا لأول مرة في تاريخ الطاولة السعودية.
وحل الأخضر في المرتبة 11 بعد أن كسب في أولى مبارياته في التصفيات نظيره الفلبين بنتيجة 3-2، وتغلب على منتخب مكاو بنتيجة 3-0، وتصدر مجموعته في دور المجموعات، ثم خسر في ثالث مبارياته من المنتخب الهندي بنتيجة 3-1، ليعود ويكسب أوزباكستان بنتيجة 3-2، والتغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1.
من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، أن ما تحقق اليوم يأتي بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبجهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني وبالعمل المتواصل من القائمين على لجنتي المنتخبات واحتراف اللاعبين والتطوير، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي يسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، مقدماً شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"أخضر كرة الطاولة" يتأهل لمونديال 2020
سبق

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى بطولة العالم ( كوريا 2020 )، بعد أن حقق الترتيب 11 على مستوى منتخبات آسيا لأول مرة في تاريخ الطاولة السعودية.
وحل الأخضر في المرتبة 11 بعد أن كسب في أولى مبارياته في التصفيات نظيره الفلبين بنتيجة 3-2، وتغلب على منتخب مكاو بنتيجة 3-0، وتصدر مجموعته في دور المجموعات، ثم خسر في ثالث مبارياته من المنتخب الهندي بنتيجة 3-1، ليعود ويكسب أوزباكستان بنتيجة 3-2، والتغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1.
من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، أن ما تحقق اليوم يأتي بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبجهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني وبالعمل المتواصل من القائمين على لجنتي المنتخبات واحتراف اللاعبين والتطوير، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي يسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، مقدماً شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.


17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:54 PM

"أخضر كرة الطاولة" يتأهل لمونديال 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
15

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى بطولة العالم ( كوريا 2020 )، بعد أن حقق الترتيب 11 على مستوى منتخبات آسيا لأول مرة في تاريخ الطاولة السعودية.
وحل الأخضر في المرتبة 11 بعد أن كسب في أولى مبارياته في التصفيات نظيره الفلبين بنتيجة 3-2، وتغلب على منتخب مكاو بنتيجة 3-0، وتصدر مجموعته في دور المجموعات، ثم خسر في ثالث مبارياته من المنتخب الهندي بنتيجة 3-1، ليعود ويكسب أوزباكستان بنتيجة 3-2، والتغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1.
من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، أن ما تحقق اليوم يأتي بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبجهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني وبالعمل المتواصل من القائمين على لجنتي المنتخبات واحتراف اللاعبين والتطوير، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي يسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، مقدماً شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.


اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,673
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,919
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,414

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة